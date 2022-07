Neustart im Knirschvogelhaus

Von: Klaus Kuhn

Bald wieder volles Haus bei Vroni Vogel und Dieter Knirsch? Das Ehepaar plant einen Neustart im Spätsommer, dann aber erst mal Open Air. © Klaus Kuhn

Nach der Pandemie-Pause ist im Walpertskirchener Knirschvogelhaus im September ein Open Air geplant. Titel: „Das, was wir lieben“.

Walpertskirchen – Nach den großen Häusern nimmt auch eine kleine feine Kultureinrichtung, die eigentlich gar keine ist, wieder ihren „Betrieb“ auf: das Knirschvogelhaus in Walpertskirchen. Das Ehepaar Vroni Vogel und Dieter Knirsch hat bereits sehr konkrete Pläne, die auf den frühen Herbst zielen. Vogel deutete im Gespräch mit unserer Zeitung an, dass es so etwas wie einen Neustart geben soll.

Genau so hörte sich das auch an, was sie sich als Programm mit ihrem Mann zusammen ausgedacht hat. „Das, was wir lieben“, sei der Arbeitstitel für das, was die beiden sich als kleines Open-Air-Festival überlegt haben. Es findet voraussichtlich mit drei Aufführungen am Freitag/Samstag/Sonntag, 16./17./18. September, statt. Dabei musizieren Martina Eisenreich (Violine), Katarína Farbová (Klarinette), Michaela Bauer (Akkordeon), die beiden Pianisten Dieter Knirsch und Quirin Vogel, Stephan Glaubitz (Bass), Wolfgang Lohmeier (Percussion), Vroni Vogel (Moderation/Gesang) und Gäste.

Das Ehepaar will den Außenbereich des Knirschvogelhauses mit dem dazugehörigen Innenhof und der überdachten Scheune nutzen, bei dem, was die Hausherrin „ein lockeres Konzert rund um den Pferdestall“ nennt. Im September könne man auch vom Wetter noch gut draußen was machen, meint die Autorin und Journalistin. „Ich möchte, dass die Gäste sich gut und sicher fühlen“, sagt ihr Ehemann zum Konzept eines Konzerts unter freiem Himmel.

Was die Knirschvögel für den Spätsommer geplant haben, sollte schon vergangenes Jahr stattfinden. Da habe man sich der Pandemie wegen aber nicht getraut. „Wir wollen uns allen mit dem Programm Herzenswünsche erfüllen“, erläutert Knirsch. Es soll eine generationsübergreifende Musikbegegnung mit „alten Hasen“ und jungen Leuten werden. Es könnte also wieder losgehen.

Und damit würde das Ehepaar das tun, was es im kommenden Jahr übrigens 25 Jahre lang tut, weshalb überdies ein echtes Jubiläum ins Haus steht: Es macht letztlich das private Lebensumfeld zeitweise zu einem öffentlichen Raum, zu einem Kulturzentrum, das es wohl sonst kreisweit in dieser Form nicht gibt. 2010 erhielt das Knirschvogelhaus dafür den Kulturpreis des Landkreises.

Die Gäste sitzen auf der Treppe nach oben, Stühle werden von überall her zusammen getragen, und die ganz Glücklichen finden Platz auf einem Sofa. Der Flügel von Dieter Knirsch dominiert das zum Konzertraum mutierte Wohnzimmer, die Küche wird zum Buffet – dieses Szenario kennt man von zahlreichen Veranstaltungen im Knirschvogelhaus. Doch heuer wird einiges anders sein und vor allem draußen. Dafür werden wir wahrscheinlich ein Klavier anmieten“, meinte Pianist Knirsch. „Und unsere Pferde hören auch zu“, ergänzte Vogel.

