PV-Anlage auf dem Dach der Walpertskirchener Schule

Die Gemeinde Walpertskirchen will eine Anlage für den Eigenbedarf auf dem Dach der Schule bauen (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa

Die Gemeinde Walpertskirchen will eine Anlage für den Eigenbedarf bauen. Und die Straßenlampen werden auf LED umgerüstet.

Walpertskirchen – Die Gemeinde Walpertskirchen ergreift Maßnahmen zur nachhaltigen Energienutzung und -einsparung. In der Sitzung am Donnerstagabend sprach sich das Gremium grundsätzlich dafür aus, eine kleinere Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 50 kWp für den Eigenbedarf der Grundschule auf dem Schuldach zu installieren. Eventuell will die Gemeinde dort zudem eine weitere Anlage unter 100 kWp zur Stromgewinnung errichten und betreiben und hat eine Kooperation mit dem lokalen Stromversorger SEW im Auge.

Es sollen weitere Gespräche geführt werden, wie das Projekt am besten realisiert werden könne. Christian Büchlmann (FW) mahnte an, derzeit nichts zu überhöhten Preisen zu verwirklichen, war aber für das Eigennutzungsmodell. Josef Glockshuber (FW) meinte, dass das gesamte Projekt mit einer Netzverträglichkeitsstudie zu untersuchen sei. Bürgermeister Franz Hörmann (CSU), der das Thema angestoßen hatte, betonte, dass die Frage der Wirtschaftlichkeit ein zentraler Punkt sei.

Außerdem sollen die Straßenlampen nach und nach, Straßenzug für Straßenzug, auf energiesparende LED-Technik umgestellt werden. Zur Umrüstung wurden zwei verschiedene Modelle vorgestellt, die je nach Ausstattung zur Anwendung kommen sollen. Auch hier will man sich mit der SEW besprechen. 57 Lampen seien bereits umgestellt. Die schrittweise LED-Umrüstung wurde allgemein als die beste Lösung gesehen. Auf einen Halbnachtbetrieb verzichtet man. Das war ganz im Sinne von CSU-Rat Jochen Göß, der Sicherheitsbedenken anmeldete, wenn Straßenzüge ohne Licht seien.

