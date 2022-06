Glasfaser für 700 Haushalte im Walpertskirchener Ortskern

Teilen

Im Ortskern von Walpertskirchen können 700 Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Die Telekom plant einen eigenwirtschaftlichen Ausbau des Netzes (Symbolbild). © SINA SCHULDT/DPA

Im Ortskern von Walpertskirchen können 700 Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Weitere 160 Adressen im Außenbereich sollen folgen.

Walpertskirchen – Neues zum Breitbandausbau in der Gemeinde Walpertskirchen: Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) informierte im Gemeinderat, dass die Telekom den eigenwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes im Ortskern für 700 Haushalte plane. Dieser Anschluss sei für die Eigentümer kostenfrei. Das neue Netz ermögliche Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Der Ausbau erfolge jedoch nicht automatisch, sondern müsse von den Eigentümern per Betretungsrecht unterstützt werden.

Zusätzlich zu diesen Eigenaktivitäten der Telekom verblieben noch 160 förderfähige Adressen im erweiterten Außenbereich, die im Zuge eines neuen Bundesförderprogramms in die Ausschreibung gebracht werden müssten. Diesen Schritt will man jetzt gehen und die Maßnahme 2023 in Angriff nehmen, so Hörmann.

Da die Telekom erst im dritten Quartal 2022 mit den Planungen beginne, würde sich dieser Zeitplan anbieten, um ins neue Bundesförderprogramm ab 1. Januar 2023 einzusteigen. Damit seien sowohl Anschlüsse unter wie auch über 100 Mbit/s förderfähig. Für das Markterkundungsverfahren könnten 50 000 Euro Förderung abgerufen werden.

Sind all diese Maßnahmen erfolgt, dürfte es kaum noch Versorgungslücken im Gemeindegebiet geben, zumal der Hauptteil des Außenbereichs bereits angeschlossen ist.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Vroni Vogel