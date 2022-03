Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge gesucht

Die Gemeinde will vorbereitet sein (Symbolbild).

Die Gemeinde Walpertskirchen will die vielen Leerstände nutzen, um Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge zu schaffen. Der Asyl-Helferkreis ist weiterhin sehr engagiert.

Walpertskirchen – Hilfe für Menschen aus der Ukraine: Die Gemeinde Walpertskirchen will zwei Wege gehen, um frühzeitig tätig zu werden. So sollen bewährte, bestehende Strukturen genutzt und unterstützt werden. Außerdem ist ein Aufruf im nächsten Mitteilungsblatt zu leer stehenden Häusern und Wohnungen in der Gemeinde geplant, die Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden könnten.

In der Gemeinderatssitzung wurde eine Grundsatzdiskussion dazu angestoßen. Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) sprach „von neuen Herausforderungen“ und der Notwendigkeit, sich auf die „schwer abschätzbare Situation“ aufgrund der zu erwartenden Flüchtlingsströme gut vorzubereiten. Gleichzeitig betonte er gemeinsam mit der Walpertskirchener Helferkreiskoordinatorin und SPD-Rätin Beate Aust, dass keine „Zweitgesellschaft“ unter den Geflüchteten entstehen dürfe, wie es Aust warnend formulierte.

Jochen Göß (CSU) hatte die Debatte im Ratsgremium mit seinem Vorschlag in Gang gesetzt, den großen Leerstand in der Gemeinde zu betrachten und mit den Eigentümern Kontakt aufzunehmen, um Wohnraum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu bekommen. Stephan Glaubitz (Grüne), der sich im örtlichen Helferkreis engagiert und als Vorsitzender der Aktionsgruppe Asyl (AGA) zudem ein Bindeglied zu den landkreisweiten Hilfsorganisationen ist, begrüßte Göß’ Idee. Es sei gut zu wissen, wo in der Gemeinde Wohnraum zur Verfügung steht.

Glaubitz verwies aber auch auf das bereits etablierte Netz von Helferkreisen und Landkreisorganisationen wie AGA und Flüchtlingshilfe. Es wäre nicht sinnvoll, hier „doppelte Strukturen“ aufzubauen. Aust betonte, dass sich der Walpertskirchener Helferkreis seit siebeneinhalb Jahren in der Flüchtlingshilfe einsetze, viele Erfahrungen erworben habe, von vielen unterstützt werde und sich gut zu helfen wisse. Die Koordinatorin lehnte es ab, angesichts der aktuellen Lage ein neues, „künstliches Konstrukt“ zu schaffen. Göß versicherte, dass ihm so etwas fern liege. Er lobte die engagierte Arbeit des Helferkreises und betonte, dass sein Vorschlag als Ergänzung zu sehen sei.

Letztlich wurde beschlossen, dass sich Aust, Göß, Glaubitz und Vizebürgermeister Josef Renner (CSU) kurzschließen sollen, um ein Einlegeblatt fürs nächste Mitteilungsblatt zu entwickeln. Vorstellbar sei eine Information zu freiem Wohnraum in Walpertskirchen. Hörmann betonte, dass es in der Gemeinde „sehr viel Leerstand“ gebe und dankte abschließend dem Walpertskirchener Helferkreis „für den tapferen Einsatz“ über all die Jahre.

Vroni Vogel