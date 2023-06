Walpertskirchner Brettl: „Durchweg vor voller Arena gespielt“

Erfolgreiche Theatersaison

Von Veronika Vogel schließen

Das Walpertskirchner Brettl blickt auf eine erfolgreiche Theatersaison zurück. Derzeit befindet sich der Verein auf dem Weg zum e.V.

Walpertskirchen – Der Theaterverein Walpertskirchner Brettl ist auf dem Weg, sich als eingetragener Verein registrieren zu lassen. In der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Büchlmann wurden dafür die Voraussetzungen geschaffen. Gründe seien haftungsrechtliche Fragen und auch, dass der Verein dann Spendenquittungen ausstellen könne, erläuterte Vorsitzender Lorenz Straßer.

Außerdem soll die Jahreszahl des Bestehens geändert werden, da bereits seit dem Jahr 2001 Theater gespielt werde, wobei das Walpertskirchner Brettl erst 2009 zum nicht eingetragenen Verein geworden sei. Bisher habe man sich auf das letztgenannte Jahr bezogen. Mit der früheren Jahreszahl würden auch Akteure gewürdigt, die sich bereits früher engagiert hätten.

In der Jahreshauptversammlung des Vereins, der derzeit 80 Mitglieder zählt, davon sieben Jugendliche, standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. Zum Vorstandsteam gewählt wurden die beiden Vorsitzenden Lorenz Straßer und Josef Glockshuber, Schatzmeisterin Andrea Hösl, Schriftführerin Barbara Hartl, die Beisitzer Barbara Furtner und Josef Hackl sowie Regisseur Florian Hötscher.

Gemeindechef Franz Hörmann, der als Wahlleiter fungierte, regte an, dass sich der Theaterverein in der Arbeitsgruppe zur Umgestaltung des alten Kindergartens einbringen soll, um hier Bedarf anzumelden. Wie berichtet, macht man sich Gedanken über die künftige Nutzung des leer stehenden Gebäudes und gibt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag.

Straßer zog ein Fazit zur diesjährigen Inszenierung des Stücks „Be(t)reutes Wohnen“ von Wolfgang Bräutigam, das erstmals in der Halle der Familie Brielmair in Papferding in der Nachbargemeinde Bockhorn aufgeführt wurde, da das Gasthaus Lex seine Türen inzwischen geschlossen hat und als Veranstaltungsort nicht mehr zur Verfügung steht.

Das Stück habe damals noch Altregisseur Balthasar Lex ausgesucht, die Aufführung habe aber wegen Corona verschoben werden müssen. Straßer bilanzierte: „Die Leute waren begeistert, haben gelacht, waren super drauf. Es macht mich sehr stolz, dass wir bei unseren sechs Aufführungen durchweg vor einer vollen Arena gespielt haben.“ Das Publikum sei aus dem ganzen Landkreis gekommen. Für die Aufführungen wurde die Halle in einen Theaterraum verwandelt und mit einem Vorzelt bestückt, in dem man bei Schmankerln und Getränken die Pausen verbringen konnte. Lob gab es auch für den neuen Regisseur Florian Hötscher, der der seine Sache sehr gut gemacht habe.

Der Vorsitzende ging auf eine weitere Theaterproduktion ein, die im vergangenen November in der Walpertskirchener Mehrzweckhalle für ein volles Haus gesorgt hatte: „Der Rebell von Pertskirchen“ aus der Feder des Gemeindebürgers Karl Bürger. Bei diesem Einakter mit Musik spielten die Schwestern Irmi Göß und Christine Pfanzelt, die man als versierte Sängerinnen von verschiedenen Auftritten kennt, nicht nur selbst mit, sondern sangen auch und studierten die Gesangsnummern mit den anderen Mitwirkenden ein.

Im nächsten Frühjahr soll wieder Theater in der Halle in Papferding gespielt werden – mit großem Dank an Familie Brielmair, die ihre Räumlichkeiten erneut zur Verfügung stellt.