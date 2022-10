Theater in Walpertskirchen: Der kleine Stationsvorsteher

Der Theaterverein probt Karl Bürgers Einakter mit Musik „Der Rebell von Pertskirchen“. © Vroni Vogel

Zum 150-jährigen Bestehen des Bahnhofs spielt das Walpertskirchener Brettl „Der Rebell von Pertskirchen“. Das Stück stammt aus der Feder des gebürtigen Walpertskircheners Karl Bürger.

Walpertskirchen – Ein Bahnhof wird 150 Jahre alt: Das ist für das Walpertskirchener Brettl ein guter Grund zu feiern und zwar mit einem Bühnenstück, das eigens zu diesem Anlass geschrieben wurde. Karl Bürgers Einakter „Der Rebell von Pertskirchen“ wird in der örtlichen Mehrzweckhalle vom Theaterverein aufgeführt. Das Jubiläumsjahr war zwar bereits 2021, aber die Auswirkungen der Pandemie haben dazu geführt, dass die Aufführungen um ein Jahr verschoben wurden. Mit ihnen verbunden gibt es auch eine Ausstellung zur Bahnhofsgeschichte.

Der 66-jährige Autor Karl Bürger ist in Walpertskirchen aufgewachsen und war schon als Kind vom Bahnhof mit seinen Zügen fasziniert. Bis zur Rente war er in der Rechtsabteilung eines großen Unternehmens tätig, gründete 1989 den örtlichen Pro-Bahn Arbeitskreis und ist seitdem dessen Vorsitzender. Kein Wunder also, dass die Bahn auch in seinem ersten literarischen Text eine zentrale Rolle spielt.

Premiere für „Der Rebell von Pertskirchen“ ist am Donnerstag, 17. November, um 19. 30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Parallel läuft dort auch die Ausstellung, die die 150-jährige Geschichte des Bahnhofs Walpertskirchen würdigt. Noch ist das Darstellerteam mit Spielleiter Balthasar Lex fleißig am Proben.

Der fiktive Ort „Pertskirchen ist ein Dorf, und dieser Ortsname ist nicht zufällig von unserer Gemeinde abgeleitet, deren Bahnhaltepunkt seit nunmehr 19 Jahren an sieben Tagen der Woche im Zweistundentakt bedient wird“, ist im Flyer des Theatervereins zu lesen. Während in Walpertskirchen diese „wertvolle Verkehrsinfrastruktureinrichtung“ vor einer Stilllegung bewahrt werden konnte, droht dem Bahnhof von Pertskirchen genau dieses Schicksal – wegen angeblicher Unrentabilität.

Dagegen lehnt sich der Stationsvorsteher (gespielt von Tom Angermaier) mit aller Energie auf und wird daraufhin prompt von den Oberen strafversetzt. Bahndirektor Großkopf (Martin Fertl) und der Chef des Weltkonzerns (Lorenz Straßer) treiben ihr Unwesen, bei dem der Einzelne und der Bahnkunde selbst keine Rolle zu spielen scheinen. Die Bürgermeisterin (Irmi Göß) sorgt sich um die Zukunft ihres Ortes, und eine Frau aus der Stadt (Somali Kim) befürchtet, „mit dem Esel“ wieder aus Pertskirchen abreisen zu müssen.

Bei diesem Theater mit Gesang gestalten Irmi Göß und ihre Schwester Christine Pfanzelt mit ihren schönen Stimmen die dazugehörigen Lieder. Die weiteren Mitwirkenden sind Simon Eschbaumer, Florian Hötscher, Martin Mayr, Josef Furtner, Manuela Wilhelm, Andrea Ismair, Andreas Stimmer, Paula Angermaier und Anna Fehlberger. Für die Technik sorgt Sigi Clemens. Um die Kostüme und Requisten kümmert sich der Autor Karl Bürger. (vev)

Aufführungen

Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 22. Oktober, in der Metzgerei Huber ab 7.30 Uhr. Der weitere Kartenvorverkauf findet an den Samstagen, 29. Oktober und 5. November ab 7.30 Uhr in der Metzgerei Huber statt. Der Eintritt beträgt 9 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder: Die Aufführungen: Donnerstag, 17. November, Freitag, 18. November, Samstag 19. November, jeweils um 19.30 Uhr sowie Sonntag, 20. November um 16 Uhr.

VON VRONI VOGEL

