Walpertskirchener Klärwerk wird aufgerüstet

Gauland durch die Hintertür: 350 AfD-Fans treffen auf 250 Gegner - es kommt zu Ausschreitungen

Wie aufgeheizt das politische Klima ist, zeigte sich am Montagabend in der Kälte in Eichenried bei der AfD-Kundgebung mit Gegendemo. Es kam zu Zusammenstößen.