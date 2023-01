Beim Kanal zahlen alle mit

Volles Haus: Viele Walpertskirchener nutzten die Gelegenheit, um sich in der Mehrzweckhalle aus erster Hand zu informieren. © Vroni Vogel

Rund 170 Bürger waren am Donnerstagabend zur Informationsveranstaltung der Gemeinde Walpertskirchen in die örtliche Mehrzweckhalle gekommen.

Walpertskirchen – Zentrales Thema war die Ertüchtigung des Wasser- und Abwassernetzes, die kostendeckend sein müsse, wie Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) betonte.

Über eine Mischkalkulation von Verbrauchsgebühren, die auf alle umgelegt würden, und einen Einmalbeitrag, den nur die Grundstückseigentümer zu zahlen hätten, soll die Finanzierung erfolgen. Ein externes Büro soll beauftragt werden, um die Beiträge und Gebühren zu kalkulieren.

Frühestens in der zweiten Hälfte 2024 werde die Verwaltungsgemeinschaft die Beitragsbescheide erstellen und verschicken. Stundungen und Teilzahlungen seien bei großen finanziellen Belastungen möglich, stellte der Gemeindechef in Aussicht und verwies zudem auf den Glücksfall, dass die Gemeinde sowohl bei der Wasserversorgung wie bei der Abwasserentsorgung in ein Förderprogramm gekommen ist. „Das ist eine große Entlastung für uns alle“, freute sich Hörmann.

Bei der Wasserversorgung mit Kosten von rund 1,53 Millionen Euro gebe es eine Förderung von 682 000 Euro. Für die Beiträge bleibe eine Gesamtsumme von 650 000 Euro und für die Gebühren rund 205 000 Euro. Die Sonderrücklage für die Wasserversorgung in Höhe von 60 000 Euro senke die Gebühren.

Bei der Abwasserentsorgung kalkuliere man mit Gesamtkosten von 4,7 Millionen und mit einer Förderung von rund 1,8 Millionen. Die Beiträge würden sich in etwa auf 1,85 Millionen belaufen und die Gebühren auf rund eine Million, wobei hier ebenfalls die Sonderrücklage Abwasser mit 350 000 Euro die Gebühren verringere.

In die Kalkulation flossen sowohl bereits erfolgte Maßnahmen wie auch dringend anstehende Projekte ein, um „die kommunale Daseinsvorsorge“ zu gewährleisten, sagte Hörmann. Bei den Einmalbeiträgen für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung sei ein Abrechnungsmodell in der Diskussion, das bereits in der Vergangenheit so angewandt worden sei.

Der Gemeindechef skizzierte darauf basierend eine mögliche Hochrechnung: Bei einer Grundstücksfläche von insgesamt 450 000 Quadratmetern und einer Geschossfläche von insgesamt 250 000 Quadratmetern sei eine Aufteilung von 20 Prozent auf die Grundstücksfläche und 80 Prozent auf die Geschossfläche vorstellbar. Allerdings müsse die neue Rechtssprechung berücksichtigt werden – mit der Tendenz, noch mehr auf die Geschossfläche zu legen. Die Entscheidung darüber treffe letztlich der Gemeinderat.

Der Bürgermeister informierte zum weiteren Vorgehen. Zunächst würden jetzt die abzurechnenden Flächen digitalisiert. Hierzu würden alle angeschlossenen Gebäude einzeln erfasst. Die Daten erhalte dann der jeweilige Eigentümer, um sie zu überprüfen. In einem zweiten Schritt beauftrage die Gemeinde ein externes Büro, das die aktuellen Herstellungsbeiträge, die Verbesserungsbeiträge sowie die künftigen Gebühren und Beiträge neu kalkuliere, wobei dann frühestens in gut einem Jahr mit den Beitragsbescheiden zu rechnen sei.

Hörmann wies daraufhin, dass eine neu zu bauende Kläranlage oder der Anschluss an ein externes Abwassernetz als Alternativlösung im präsentierten Kostenschätzungspaket noch nicht enthalten seien. Wie der Gemeindechef ausführte, habe Walpertskirchen für das betagte kommunale Klärwerk nur noch bis 2028 die wasserrechtliche Erlaubnis. Die Aufrüstung der bestehenden Technik sei nicht möglich und auch nicht sinnvoll. In einer Vorstudie durch ein Ingenieurbüro erfolge jetzt ein Variantenvergleich zwischen Neubau und Fremdanschluss. Mit Blick auf die vorgestellten Kosten ohne die Kläranlage schlussfolgerte ein Zuhörer, ob man sich dann in fünf Jahren auf den „nächsten Schub“ einstellen dürfe. „Das könnte sein“, erwiderte Hörmann.

Weitere Themen waren der eigenwirtschaftliche Ausbau der Telekom mit Glasfasertechnik und Anschlussmöglichkeiten ans Nahwärmenetz, was auf großes Interesse stieß (Bericht folgt).

