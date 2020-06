Walpertskirchens Gemeindewohnungen wachsen

Fortschritte im Hoch- und Tiefbau: Trotz Corona-Krise geht es voran mit den kommunalen Projekten in Walpertskirchen.

Walpertskirchen– Fortschritte im Hoch- und Tiefbau: Trotz Corona-Krise geht es voran mit den kommunalen Projekten in Walpertskirchen: Im Gemeinderat gab Bürgermeister Franz Hörmann jetzt einen Sachstandsbericht ab.

Beim kommunalen Geschosswohnungsbau meinte er: „Da läuft es sehr gut.“ Man sei mit der Baufirma überaus zufrieden. Der Bau werde vom Architekten sehr gut betreut. An der Hauptstraße entstehen bekanntlich zwei dreigeschossige Gebäude mit zehn Wohnungen unterschiedlichen Zuschnitts, die zu moderaten Preisen vergeben werden sollen. Die finanzielle Förderung erfolgt über das kommunale Wohnungsbauförderprogramm des Freistaats.

Geplant wurde das Bauvorhaben vom Büro X3 Architekten aus Markt Schwaben. Die Kosten liegen bei gut drei Millionen Euro. Die Gemeinde Walpertskirchen hat dafür ein Darlehen von zwei Millionen Euro mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einer Zinsbindung von 20 Jahren aufgenommen. Zinsen müssen laut Finanzierungsplan nicht gezahlt werden.

Rund sechs Millionen Euro wird der neue Kindergarten kosten, der gegenüber dem kommunalen Geschosswohnungsbau entsteht. Für dieses Gebäude mit Holzfassade, das auf sechs Kindergartengruppen ausgelegt ist, soll noch heuer die Bodenplatte eingebracht werden, informierte Hörmann in der Sitzung. Im nächsten Frühjahr soll der Rohbau errichtet werden.

Die Straßenbauarbeiten bei der Eisenbahnüberführung an der Hammerbach-/Bürgermeister-Renner-Straße sollen in der ersten Juli-Woche zum Abschluss kommen. Hier wurden Versorgungsleitungen vom Bahndamm-Gelände in die Straße umverlegt. Das betroffene Straßenstück wird gerade saniert.

vev