Walpertskirchens Grundschule wächst

Die Schülerzahlen an der Grundschule Walpertskirchen steigen. Ab dem Schuljahr 2026 wird es eine Ganztagsbetreuung geben. © Caroline Seidel/dpa

Walpertskirchen – Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für ab dem Jahr 2026 soll es auch an der Walpertskirchener Grundschule eine fünftägige Ganztagsbetreuung bis maximal 16 Uhr geben. Das kündigte Gemeindechef Franz Hörmann (CSU) in der Bürgerversammlung an und ergänzte, dass dann auch eine Ferienbetreuung verpflichtend sei.

Hinsichtlich der Betreuung betreibt die Gemeinde als Kooperationspartner der Schule bereits eine Offene Ganztagsschule (OGTS). 51 von 73 Kindern würden diese nutzen, so Hörmann. Es gebe drei Kurzgruppen bis jeweils 14 Uhr und eine Langgruppe bis 16 Uhr mit insgesamt vier Betreuerinnen. Mittagsverpflegung und Hausaufgabenbetreuung gehören zu diesem Angebotspaket.

Derzeit ist die Grundschule Walpertskirchen von der ersten bis zur vierten Klasse einzügig. Aufgrund der erwarteten Schülerzahlenentwicklung würden die Jahrgänge 2023/24 und 2026/27 voraussichtlich zweizügig geführt.

Erfreulich sei die Initiative des Elternbeirats, ein Schulweghelfer-Team ins Leben zu rufen. Derzeit seien 19 Personen abwechselnd im Einsatz, um für eine gefahrlose Straßenüberquerung zu sorgen.

Hörmann lobte auch die Aktionen des schulischen Fördervereins und richtete seinen herzlichen Dank nicht nur an dessen Mitglieder, sondern auch an den Elternbeirat, das schulische Betreuungsteam sowie an Schulleiterin Birgit Hipper und das Lehrerkollegium für die engagierte Arbeit. Der E-Kleinbus der Gemeinde werde zur Schülerbeförderung eingesetzt. Es würden wöchentlich bis zu 15 Fahren erfolgen. Dafür seien lediglich die Personalkosten zu zahlen.

Inzwischen ist das Schulgebäude „vollumfänglich mit Lüftungsanlagen ausgestattet und ein optimales Raumklima zum Lernen gewährleistet“, sagte Hörmann. Das gelte auch für die Mehrzweckhalle – „denn hier war in der Vergangenheit das Lüften über die Fenster nur sehr eingeschränkt möglich“. Der Kostenansatz für die Ausstattung mit Lüftungsanlagen liege bei 200 000 Euro, wobei die Gemeinde eine Förderung von 160 000 Euro erwarte.

Der Bürgermeister dankte in der Versammlung nicht zuletzt dem Helferkreis für sein ehrenamtliches Engagement. Das sogenannte Lehrerwohnhaus, in dem die meisten Asylsuchenden wohnen, wird gerade ans kommunale Nahwärmenetz angeschlossen.

Vroni Vogel