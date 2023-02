Walpertskirchens Maibaum gefällt

Teilen

32 Meter misst der Walpertskirchener. Er ist gefällt und geschepst und liegt noch in einem Wald in Hohenlinden. © vev

Der Walpertskirchener Maibaum ist gefällt und bereits geschepst. Noch liegt er im Wald, doch am 8. April kommt er heim ins Dorf.

Rund 20 Mitglieder der Katholischen Landjugend (KLJB) Walpertskirchen halfen bei der Aktion. Die KLJB organisiert heuer wieder das Maibaumfest im Dorf. Das 32 lange Prachtstangerl hatte die Kirche gespendet. Es liegt in einem Wald in Hohenlinden. Am Samstag, 8. April, wird der Stamm nach Walpertskirchen gebracht und am Sonntag, 9. April, beginnen die Veranstaltungen im Maibaumstüberl. VRONI VOGEL