Kanalsanierung: Walpertskirchens Straßen werden aufgerissen

Große Baustelle ab Ende Mai: Das Kanalsystem in der Bürgermeister-Renner-Straße und der Am Hof-Straße muss saniert werden. Entscheidung gegen Trennsystem Ende November soll alles fertig sein. © Vroni Vogel

Walpertskirchen saniert seinen hydraulisch überlasteten Mischwasserkanal. Die Kosten der Maßnahme betragen 800 000 Euro.

Walpertskirchen – Weitere 800 000 Euro will die Gemeinde Walpertskirchen in die Kanalsanierung investieren, die schrittweise vollzogen wird. Nachdem voriges Jahr der Ortsbereich Neufahrn abgeschlossen wurde, wird voraussichtlich ab Ende Mai das hydraulisch überlastete Mischwasserkanalsystem im Hauptort ertüchtigt.

Betroffen ist der Kanal in der Bürgermeister-Renner-Straße, in der Am Hof-Straße, weiter über die Kreisstraße zur Eichenstraße und ein marodes Teilstück an der Hammerbachstraße/Kreuzstraße. Es wird mit einer Bauzeit von rund sechs Monaten gerechnet. Nun gab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend für dieses Paket Grünes Licht, nachdem Ingenieur Guido Schuster die gesamte Maßnahme erläutert hatte.

Die Gretchenfrage war, ob man im Zuge der Sanierung das bestehende Mischsystem nicht in ein Trennsystem umwandeln könne, um das Kanalnetz nachhaltig zu entlasten. Diese Möglichkeit wurde jedoch wegen der Örtlichkeit mit enger Straßenführung in der Bürgermeister-Renner-Straße und einer ebenso kostenintensiven wie aufwendigen Umrüstung in der Am Hof-Straße letztlich verworfen. Schuster hatte von dieser Alternative abgeraten. Das sei „aus wirtschaftlichen und technischen Gründen“ nicht zu empfehlen.

Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) holte hierzu ein Meinungsbild vom Gemeinderat ein und gab zur favorisierten Mischsystemlösung bedenken: „Wir zementieren dann den Stand von 50 Jahren.“ CSU-Rat Jochen Göß plädierte dennoch für das bestehende Mischsystem, weil ein Trennsystem derzeit nicht vermittelbar und vertretbar umzusetzen sei.

In der Debatte wurde allerdings auch darauf hingewiesen, dass ein Mischsystem ohne getrennte Regenwasserableitung hohe Betriebskosten bedeute. In der Abwägung war der Gemeinderat trotzdem einstimmig für die Beibehaltung des Mischsystems, wobei die Umstellung auf ein Trennsystem zu einem späteren Zeitpunkt möglich bleiben soll – laut Fachmann Schuster durchaus eine Option.

Gemeindechef Hörmann informierte auch über die Finanzierung und erläuterte den Vorteil, die anstehenden Kanalsanierungen zeitnah umzusetzen, da die Gemeinde noch bis 2024 ein Härtefallförderprogramm des Freistaats in Anspruch nehmen könne und die aktuelle Maßnahme mit 40 Prozent gefördert werde. Bei der Neufahrner Maßnahme im vergangenen Jahr seien es noch 50 Prozent gewesen.

Bereits vor gut einem halben Jahr hatte sich das Gremium Gedanken zu einem möglichen Finanzierungsmodell für die Kanalsanierungsmaßnahmen gemacht, wobei die Kosten per Gesetz anteilig auf alle Bürgerinnen und Bürger umzulegen seien. Man entschied sich damals für eine Mischfinanzierung aus Gebühren und Einmalbeitrag.

Voraussichtlich um das Jahr 2024 herum seien die Zahlungen für die bereits erfolgten Kanalsanierungsmaßnahmen dann fällig. Bürgermeister Hörmann riet nun in der Sitzung mit Blick auf das zeitlich begrenzte Förderprogramm dazu, „möglichst viel an Kanalbaustellen abzubauen“.

Bis Ende November, noch vor dem Winter, will man mit dem beschlossenen Maßnahmenpaket in Walpertskirchen fertig sein. Die Anwohner erwartet ein Baustellensommer mit Straßensperrungen für den allgemeinen Verkehr – Anlieger frei.

Schuster machte in seiner Einschätzung deutlich, dass die vorgeschlagene Maßnahme sowohl zeitlich wie finanziell für 2022 das maximal Mögliche sei. Mehr sei „nicht stemmbar“. Deshalb soll der Kanalbereich der Südlichen Dorfstraße, der ebenfalls zur Sanierung anstehe, zeitlich nach hinten verschoben werden. Hier möchte man zudem in Kooperation mit den Anliegern zunächst klären, ob an dieser Stelle vielleicht die Umrüstung auf ein Trennsystem verwirklicht werden könnte.

Von Vroni Vogel

