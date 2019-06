„Im Grunde unersetzlich“

Wartenberg – Ganz im Zeichen des großen Ehrenabends stand der Samstag beim TSV Wartenberg, der am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat. Pünktlich ist auch die Chronik des Großvereins fertig geworden, die mit 114 Seiten ein ganz ansehnliches Buch geworden ist – darin viele Bilder, noch mehr Fakten, aber auch zahlreiche Anzeigen von Unternehmen, die dem Verein wohlgesonnen sind. Am Sonntag standen dann der Umzug und der Feldgottesdienst auf dem Programm, die bei bestem Wetter stattfanden.

Die TSV-Chronik liest sich angesichts der Stellung des Vereins im Markt Wartenberg wie das Who is Who der Gemeindegeschichte. Liebevoll haben die Autoren um Thomas Rademacher, Vorgänger des aktuellen Vorsitzenden Thomas Reischl, beispielsweise in einer Tabelle zusammengefasst, wer wann welchen Posten im Vorstand innehatte. 1000 Exemplare des durchgängig farbig gestalteten Werks sind gedruckt worden. Wer eines möchte, sollte sich beeilen.

Reischl begann den Abend würdig – mit einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder, musikalisch gestaltet von Anton Zollner von der Marktkapelle. Peter Schickinger überbrachte als Rathausvize die Grüße von Bürgermeister Manfred Ranft und erinnerte an die Geschichte der Entstehung des jetzigen Sportzentrums, für das 1992 schon unter Gustav Weltrich der Bebauungsplan aufgestellt worden war. „Das muss dann ein paar Jahre gedauert haben“, meinte Schickinger. 2005 konnte die Anlage eingeweiht werden.

Natürlich konnte Schickinger das Thema Mehrzweckhalle auf diesem Gelände nicht auslassen. „Die Mehrzweckhalle ruht ordentlich in einer Schublade. Und das wird sie wohl auch noch ein paar Jahre tun, denn so billig ist das Ganze ja nicht.“

BLSV-Bezirksvorsitzende Claudia Daxenberger würdigte die Leistungen des Vereins in der Jugendarbeit. Angesichts der neuen Medien sei der Sport ein wichtiges ausgleichendes Mittel. „Wir geben Millionenbeträge aus für Kinder und Jugendliche.“

Eine von ihnen war die heutige Landtagsabgeordnete Ulrike Scharf, seit 42 Jahren Mitglied im Verein und damals bei den Turnerinnen dabei. Lebendig erzählte sie, wie viel Freude sie damals gehabt habe. Ihr heutiger Eindruck: „Der TSV hat für jeden etwas dabei.“ Bayernweit, so rechnete Scharf vor, seien fünf Millionen Menschen in den 17 000 Sportvereinen. Das seien grob 40 Prozent der bayerischen Bevölkerung. Die Steigerung der Mittel für die Breitensportförderung nannte sie „gut angelegtes Geld“.

Die Zahlen aus dem Land brach Landrat Martin Bayerstorfer auf den Kreis herunter und listete auf, dass von den 145 000 Einwohnern 50 000 in Sportvereinen Mitglied seien. Er erinnerte an die Förderung der Aktiven durch den Kreis und hob hervor, dass Sport in Gemeinschaft „im Grunde unersetzlich“ sei.

Viel Respekt erntete bei diesem Abend der Markt Wartenberg vom Vorsitzenden für die stets großzügige Förderung. Dabei brandete spontan Applaus auf. Auch Bayerstorfer fand lobende Worte. Der Markt Wartenberg sei „generös“ mit einer Nachbargemeinde, die keinen Sportverein habe, deren sportbegeisterte Einwohner aber das vom Markt letztlich subventionierte Angebot mit nutzen dürften.

Die Ehrengäste erhielten vom TSV Erinnerungsgeschenke. Die BLSV-Bezirkschefin hatte eine prächtig gestaltete Urkunde dabei, die sie unter dem Beifall aller im Festzelt dem Vorsitzenden überreichte. Bekanntermaßen ist auch der Volkstrachtenverein seit einiger Zeit Nachbar des TSV Wartenberg. Der war mit einigen Auftritten an dem Abend vertreten. Über die vielen Ehrungen berichten wir gesondert. (Klaus Kuhn)