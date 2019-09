Geburtstag vorverlegt, damit die Kinder etwas davon haben

40 Jahre Kinderschutzbund Wartenberg

Eigentlich feiert der Kinderschutzbund in Wartenberg erst am 4. Dezember 40. Geburtstag. Doch schon jetzt fand aus diesem Anlass ein großes Spielplatzfest statt. Vorsitzende Christine Huber hatte eine plausible Erklärung dafür: Am 4. Dezember ist es auf dem Spielplatz mit Sicherheit nicht mehr so gemütlich. Auf eine klassische Geburtstagsfeier mit Festansprache, Musik, Ehrungen und dergleichen verzichtet der Kinderschutzbund bewusst: „Wir wollen doch was mit den Kindern machen.“