53 000 Euro für Stellenausschreibungen: Wartenberg kämpft mit Mehrausgaben

Von: Klaus Kuhn

Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg hat 23 000 Euro zu viel für Stellenausschreibungen ausgegeben. (Symbolbild) © IMAGO

Für die Suche nach Fachpersonal in der Verwaltung hat Wartenberg ordentlich zu viel Geld ausgegeben. Die Stellenanzeigen im Münchner Merkur wurden allerdings als besonders erfolgversprechend hervorgehoben.

Wartenberg – Die intensiven Bemühungen der Kommunen, Fachpersonal zu gewinnen, schlagen auch an Stellen durch, die niemand sieht: Die Kosten für Stellenausschreibungen schießen durch die Decke. Deutlich wurde das bei einer öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung der VG Wartenberg im Trachtenstadl, wo die Jahresrechnung über das vergangene Jahr zur Debatte stand.

Dieser Teil des Pflichtprogramms, der üblicherweise auch schnell abgearbeitet ist, sorgte in dieser Versammlung allerdings für Aufregung, denn: Statt der geplanten 30 000 Euro für Stellenausschreibungen wurden 53 000 Euro fällig. Josef Sedlmaier (CSU), selbst Unternehmer und damit auch immer wieder auf der Suche nach Personal, bezeichnete das als „krass“ und erhob darum die Stimme. Es sei nicht das erste Mal, dass ihm diese Kostensteigerungen aufgefallen seien.

Aus dem Grund hatte die Verwaltung gerade diesen Punkt umfangreich vorbereitet, und der Bericht dazu war für den Großteil im Gremium dann auch überzeugend: 14 Stellenausschreibungen mussten laut Verwaltung vorgenommen werden – einige davon wurden wiederholt, weil sich kein geeigneter Bewerber fand.

Die Verantwortlichen in der Verwaltung haben zudem ausführlich analysiert, wo der größte Erfolg ihrer Anzeigen und Veröffentlichungen zu erwarten ist. Als besonders erfolgversprechend wurden in der Sitzung die Medien aus der Gruppe Münchner Merkur/tz genannt, zu der auch der Erdinger/Dorfener Anzeiger gehört. Der Stellenmarkt in diesen Printmedien ist und bleibt also sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitsuchende die erste Adresse.

Auf der anderen Seite wurden in der Versammlung auch Organe genannt, bei denen die Veröffentlichung regelrecht verpufft sei. Dabei handle es sich zudem um die teuersten Ausschreibungen, entsprechende Konsequenzen wurden hier seitens der Verwaltung angekündigt. Außerdem habe man auch bei der Gestaltung der Anzeigen Wege gefunden, Kosten einzusparen. Die Mehrausgaben in Höhe von 23 000 Euro mussten in der Versammlung schließlich nachträglich gebilligt werden, was bei drei Gegenstimmen aus dem Gremium geschah.

Auf Nachfrage der Heimatzeitung kann die Verwaltung ausschließen, dass die intensive Suche nach Personal auf eine schlechte Stimmung im Rathaus und einer damit verbundenen hohen Fluktuation zurückzuführen ist. Eine Mitarbeiterin habe beispielsweise eine attraktive Stelle ganz in der Nähe ihrer Wohnung gefunden und darum die Verwaltung in Wartenberg verlassen.

Sedlmaier erhielt Anerkennung dafür, dass er bei diesem Thema immer wieder den Finger in die Wunde lege. Die Verantwortlichen der Verwaltung bezogen sich hierbei auf frühere Rügen seitens dieses Marktgemeinderats. Zudem machte die Verwaltung deutlich, dass sie weiterhin intensiv an diesem Thema arbeiten wird.