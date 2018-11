Streit um Bauernhausmuseum

Der Abbau eines Bauernhauses aus dem 17. Jahrhunderts aus Pesenlern (Wartenberg) hat begonnen. Das älteste Profangebäude im Landkreis soll im Museum an der Taufkirchener Straße mit möglichst vielen originalen Bauteilen wieder aufgebaut werden.

Erding/Wartenberg – Das Bauernhausmuseum in Erding wird aufgewertet – trotz Widerständen von SPD und Grünen. Der Abbau eines Bauernhauses aus dem 17. Jahrhunderts aus Pesenlern (Wartenberg) hat begonnen. Das älteste Profangebäude im Landkreis soll im Museum an der Taufkirchener Straße mit möglichst vielen originalen Bauteilen wieder aufgebaut werden. Saniert und teils neu gebaut, wird es dann als Eingangsgebäude mit WCs, Büros und vor allem einem neuen Stadl für den freitäglichen Bauernmarkt – und damit Herzstück der Einrichtung des Landkreises.

Seit 2016 befasst sich der Kreistag mit dem Projekt. 2,5 Millionen Euro soll es insgesamt kosten, eine Million steht schon im Haushalt für 2019. Doch genau der ist wegen seiner enormen Belastungen für die Gemeinden (siehe Bericht auf der Erding-Seite) umstritten. Die SPD-Fraktion im Bauausschuss des Kreistags wollte deswegen in der gestrigen Sitzung die Stopptaste drücken – und sprach sich für eine Verschiebung bis mindestens 2020 aus. Doch Ulla Dieckmann und Nicole Schley scheiterten trotz Unterstützung von Günther Kuhn (Grüne) an der CSU/FW-Mehrheit.

Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) musste zugeben, dass Translozierung eigentlich der falsche Begriff sei, obwohl man ihn seit 2016 verwende. Denn das Haus aus dem 17. Jahrhundert wird nicht komplett versetzt, es werden lediglich vor allem Holzbauteile für den Wiederaufbau in Erding verwendet. Kuhn sprach deswegen von „Täuschung“.

Bayerstorfer sagte, an dem Projekt hänge mehr. „Der Denkmalschutz hat die Abbruchgenehmigung für das verfallende Anwesen nur unter der Maßgabe erteilt, dass es in Teilen wieder aufgebaut wird.“ Mache man jetzt einen Rückzieher, „wird das Haus weiter in sich zusammenfallen“. Zudem verbiete es der Bebauungsplan der Stadt Erding, ins Freilichtmuseum einen Neubau zu stellen. „Der käme auch gar nicht so viel günstiger“, versicherte er.

Dieckmann verwies auf den Sparzwang im Haushalt. „Alles muss auf den Prüfstand, deswegen auch dieses Projekt.“ Es seien bisher auch erst 40 000 Euro investiert worden. „Da kann man schon noch mal auf die Bremse treten“, so Dieckmann.

Davor warnte Thomas Schreder (CSU). Er erinnerte daran, „dass wir schon seit zehn Jahren um einen modernen und vor allem barrierefreien Sanitärbereich ringen“. Bayerstorfer sagte, der jetzige Stadl sei nicht zuletzt aus hygienischen Gründen nicht mehr für den Bauernmarkt geeignet. „Machen wir nichts, riskieren wir, dass der Markt schließen muss.“

Zuvor hatte Architekt Udo Rieger seine Pläne für den Neubau als alten Elementen vorgestellt. Auf der einen Seite befindet sich der alte Pesenlerner Wohnbereich, in dem der Eingang ins Museum, die WCs und die Verwaltung untergebracht werden. Herzstück, so Rieger, bildet der direkt angrenzende Stadl mit einem umlaufenden Balkon. Die Fassade besteht aus Lärchenholz. Zwischen den Holzpaneelen schlägt Rieger vereinzelt hohe Glaselemente vor, die Licht hineinlassen. Der Ausschuss entschied sie für nur eine innen liegende Galerie, um den Stadlcharakter auf 130 Quadratmetern Fläche zu erhalten. HANS MORITZ