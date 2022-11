Wartenberg: Adventsmarkt lockt zahlreiche Besucher an

Von: Markus Schwarzkugler, Klaus Kuhn

Herrlich, wie das leuchtet: Viel los war an den Ständen der Mittelschüler – und auch bei der Einlage der Grundschüler. © Klaus Kuhn

Die Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg hat mit ihrem Adventsmarkt am Freitag einen großen Erfolg erzielt: Die Turnhalle war geradezu überfüllt, als die Grundschüler mit ihrer Aufführung für volle 50 Minuten unterhaltsamen Programms auf die Bühne kamen.

Wartenberg – Die Eltern wollten selbstverständlich ihre Kinder sehen und filmen, unzählige Handys wurden in die Höhe gereckt, als auf der Bühne unter anderem Einigkeit darüber hergestellt wurde, dass es ohne den Nikolaus nicht geht. Aber der ließ irgendwie auf sich warten.

In der Aula und auch draußen waren derweil Stände aufgebaut und liebevoll beleuchtet worden. Hier waren die Mittelschüler fleißig, sie stellten die Ergebnisse verschiedener Projekttage vor.

Der Ablauf ist mittlerweile eine bewährte Aufteilung: die Grundschüler mit ihrer Aufführung in der Turnhalle, die Mittelschüler mit ihren Ständen in der Aula. Dazu kamen wieder all jene, die nur wenige Tage zuvor beim Ehrenabend im Mittelpunkt standen: Förderverein und andere Freiwillige, die auch Verpflegungsstände aufgebaut hatten.

Der Zuspruch zu der Veranstaltung war dermaßen groß, dass, was die Parksituation angeht, rund um die Schule mal wieder Ausnahmezustand herrschte. Aber das kennt man bereits an der Grund- und Mittelschule.

Am kommenden Wochenende steht dann der größte Markt in der Wartenberger Vorweihnachtszeit an: Der Nikolausmarkt findet von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Dezember, am Marktplatz statt. klk/mas