Kinder auf den Spuren Franz Marcs

Von: Klaus Kuhn

Kunstgeschichte erlebbar machen: Monica Baumann (l.) und Cilla Bachmeier ließen die Kinder in die Welt von Franz Marc eintauchen. © Klaus Kuhn

Kleine Nachwuchsmaler erleben Kunstgeschichte beim KulturMarkt Wartenberg.

Wartenberg – „Kunstgeschichten für Kinder“ ist ein Angebot des KulturMarkts Wartenberg im Wittelsbacher Saal für junge Kunstinteressierte. Eingeladen sind Kinder von neun bis zwölf Jahren, und kürzlich waren sechs Kinder gekommen, um mehr über den Maler Franz Marc zu erfahren, aber auch über seine Technik, seine Philosophie beim Malen.

Der Münchner Künstler (1880-1916) hatte sich auf Tiere spezialisiert. Und die zu malen, das ist gar nicht so einfach. Monica Baumann und Cilla Bachmeier verstanden es aber, ihre jungen Malschüler so an die Praxis zu führen, dass sie auch Erfolg haben konnten. „Hast du einen schönen Käfer!“ – Mut machen gehörte zum Programm. Baumann löste die komplexen Strukturen in einfache Grundformen wie Kreise, Eier oder Dreiecke auf, die sich mit Linien verbinden lassen. „Und schon haben wir ein Pferd.“

Ganz so einfach war es dann aber zwar nicht, die Kinder probierten eine ganze Weile konzentriert mit Bleistift und Radiergummi herum, bevor sie sich an den liebevoll vorbereiteten versehenen Tischen auf Leinwänden versuchten.

Die theoretische Vorbereitung hielten die beiden Frauen kurz. „Gelb ist die Farbe der Fröhlichkeit“, machte Baumann den Kindern deutlich, „und Blau die Farbe der Ruhe“. Und so habe Franz Marc seinen Tieren eine Seele gegeben. Den Kindern gefielen die Bilder, die sie als Beispiele herum zeigte.

Baumann machte es aber auch spannend und berichtete, dass ein Bild von Franz Marc verschollen sei. Freilich stellte sie den Maler auch in einen Zusammenhang mit der Gruppe „Blauer Reiter“.

Wie berichtet, soll es, wenn die Veranstaltungsreihe mit den Kindern zu Ende ist, eine Ausstellung mit deren Werken geben. Das nächste Mal trifft man sich am 22. April von 10 bis 13 Uhr, die Teilnahme kostet fünf Euro pro Kind und Maltag. Der KulturMarkt bittet dafür um Anmeldung unter Tel. (01 76) 56 78 64 93.