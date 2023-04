Feuerwehr Wartenberg: Aktivposten und Vorreiter

Kameraden meistern 316 Einsätze und ist stolz auf ihre First Responder

Von Klaus Kuhn schließen

Die Freiwillige Feuerwehr Wartenberg hatte im vergangenen Jahr 316 Einsätze zu meistern. „Wir waren gut beschäftigt“, kommentierte Kommandant Martin Stöckl diese Zahl in der Hauptversammlung.

Wartenberg – Insgesamt 2356 Stunden wandten die 73 Aktiven dafür auf. Es gab 28 Brände, darunter zwei Großbrände, zu löschen. 276 Einsätze fielen in den Bereich Technische Hilfeleistung, darunter 213 First-Responder-Einsätze und elf Verkehrsunfälle. Dazu kommen 131 Übungen und Schulungen sowie 29 Lehrgänge.

Auch bei den Gerätschaften war man aktiv. Die großen Feuerwehrfahrzeuge bekamen Abbiegeassistenten, eine Drohne wurde getestet, dazu kamen die Fahrzeug- und Gerätepflege und die Arbeiten für die Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeugs. Die Vergaben dafür hatte unlängst der Marktgemeinderat beschlossen. Allerdings bat Stöckl um Geduld. Es werde wohl 2025 werden, bis eine Fahrzeugweihe gefeiert werden könne. Arbeit hat auch die Erstellung eines Notfallplans für einen längeren Stromausfall gemacht. Stöckl dankte für die „gute Motivation“ der Aktiven.

21 Jugendliche, darunter drei Mädchen, tun in der Feuerwehr Dienst. Jugendleiterin Steffi Gruber berichtete auch, dass es heuer wieder zwei Neuzugänge gegeben habe. „Bleibt dran. Wir brauchen euch alle bis 65“, appellierte sie an den Feuerwehrnachwuchs.

Die First Responder gibt es schon seit 22 Jahren in Wartenberg. 32 Aktive fahren diese Einsätze und absolvierten vergangenes Jahr dazu noch 16 Ausbildungen. Die Einsatzzahlen steigen. Heuer werde man die Gesamtzahl von 5000 Einsätzen „knacken“. Schlimm: „Bei fünf Einsätzen war keine Rettung mehr möglich“, bedauerte Stöckl. Andererseits hat die Wehr von einem Überlebenden ein Dankesschreiben erhalten. „Unsere Arbeit zahlt sich aus“, so Stöckl. Man sei durchschnittlich zehn Minuten vor dem Rettungsdienst beim Patienten gewesen. Auch die Tagesalarmsicherheit ist mit durchschnittlich 17 Aktiven tagsüber gewährleistet.

Kreisbrandrat Willi Vogl sprach von Luxus, dass die Feuerwehr eine First-Responder-Einheit unterhält: „Das sollte man der Bevölkerung immer wieder sagen.“ Immer wieder sei die Feuerwehr Wartenberg Vorreiter gewesen, nicht nur bei den First Respondern, sondern auch bei Höhensicherung und Wechselladerkonzept. Vogl erwartet noch mehr Innovationen: „Solche Leute brauchen wir.“ Für den scheidenden Kreisbrandrat war es auch in Wartenberg der Abschiedsbesuch im Amt. So nutzte er die Gelegenheit, für die langjährige gute Zusammenarbeit zu danken.

Bürgermeister Christian Pröbst nannte die Zahlen unglaublich und dankte, „dass ihr immer da seid“. Er erklärte, die Baustelle Strogenstraße liege gut im Zeitplan, nach Ostern werde der erste Teil asphaltiert. Eine Tür im Gerätehaus werde er selbst einbauen, kündigte Pröbst an, weil der Markt kein Geld habe. „Jetzt wird’s grad richtig grob. Jetzt macht es keinen Spaß mehr“, gab er zu. Man versuche jedenfalls, die Feuerwehr gut auszustatten.

Befördert werden konnten bei der Feuerwehr Wartenberg vier Aktive: Katharina Suchanek ist jetzt Feuerwehrfrau, Tobias Eibl, Lena Huber, Massimo Lopez sind neue Oberfeuerwehrleute.