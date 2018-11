Wann steigt Multikulti-Fest?

Der Markt Wartenberg steht beim Alten Schulhaus unter Druck. Die Einweihung könnte im Juli sein, doch dahinter steht ein dickes Fragezeichen.

Wartenberg – Jahrelange politische Querelen, und jetzt Sanierungsarbeiten mit ungewisser Dauer: Der Markt Wartenberg steht beim Alten Schulhaus unter Druck. 3. Bürgermeister Christian Pröbst berichtete am Mittwochabend in der Hauptversammlung des Fördervereins Wittelsbacher Jagdhaus über den aktuellen Stand. Ab Februar sollen die Decken montiert werden, die Innentüren kommen im Mai oder Juni. Einweihung könnte im Juli sein. Dahinter steht aber ein dickes Fragezeichen.

„Der ganze Zeitplan hängt jetzt an der Fußbodenheizung und dem Estrich“, erklärte Pröbst im Gasthaus Reiter. Das habe mit der Jahreszeit zu tun. Wenn es gelinge, beides bis Anfang Dezember einzubauen, könne das Programm der Heizung für das Austrocknen des Estrichs laufen, sagte er. „Sonst hängt es vier bis sechs Wochen nach“, warnte er weiter. Immerhin: „Das Dach ist fertig.“

Zu den Außenanlagen sagte Pröbst: „Da ist noch nichts entschieden.“ Dabei hat der Verein dafür diese Außenanlagen bereits Nutzungsideen. Vorsitzender Norbert Hartmann erinnerte daran, dass der Gemeinschaftsraum einen direkten Zugang zum Garten habe. „Das ist einer der schönsten Plätze am Haus“, sagte er. Den sollte man unbedingt nutzen.

Es könne ja ein Gartenhaus aufgebaut werden, schlug Pröbst vor. Das sei aber noch völlig offen. Demnächst komme das Gerüst um das Haus weg, berichtet er weiter. „Dann sieht man erst mal, wie das Haus dasteht.“

In die Sozialwohnungen in den oberen Stockwerken sollen anerkannte Asylbewerber einziehen. Deswegen könne sie sich im 80 Quadratmeter großen Gemeinschaftsraum „Multikulti-Feste“ vorstellen, sagte Heike Kronseder. Sie wisse durchaus, dass auch andere Vereine den Saal nutzen wollen. Dafür werde es ein Netzwerk geben.

Mit all seinen Ideen bleibt der Verein erst mal in Lauerstellung. Abgeschminkt haben sich die Ehrenamtlichen allerdings die Idee, auch den Kellerraum nutzen zu können. Der Grund: Ohne den Charakter des Gewölbes zu zerstören, konnte kein zweiter Rettungsweg geschaffen werden, Führungen will Kronseder dort allerdings schon anbieten. Bei Gruppen bis maximal neun Personen ist das nach ihrem Bericht auch brandschutztechnisch gestattet.

Meinungsverschiedenheiten gab es zwischen der Vereinsführung und dem 3. Bürgermeister, was den Termin der Einweihung angeht. „Es macht keinen Sinn, die Einweihung zu machen, wenn nicht die Gesamtanlage fertig ist“, erklärte Hartmann. Pröbst hielt in seinem Grußwort dagegen: „Ich würde das Haus schon einweihen.“ Mit den Außenanlagen könne es noch etwas dauern. Da wäre es doch besser, zwei Mal zu feiern (Bericht folgt)





Von Klaus Kuhn