Frau mit heißem Fett übergossen: Angreiferin verliert dabei selbst einen Zahn

In der Gemeinschaftsküche eskalierte ein Streit. Ein zweijähriger Bub war mittendrin, als seine Mutter und eine andere Frau verletzt wurden.

Wartenberg – Völlig eskaliert ist im Februar dieses Jahres ein Streit in der Asylunterkunft am Marktplatz in Wartenberg. Am Ende schlugen vier teils schwer verletzte Beteiligte sowie ein völlig verunsicherter Bub (2) zu Buche. Gestern musste sich eine 38 Jahre alte Nigerianerin wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung vor dem Amtsgericht Erding verantworten. Richter Andreas Wassermann verurteilte die mittlerweile zweifache Mutter zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung sowie zu 30 Sozialstunden.

Als Prostituierte das Geld für die Schleusung verdient

Der Prozess zeigte, dass bei den zahlreichen Gewaltdelikten unter Flüchtlingen die Täter immer auch Opfer sind. Unter Tränen berichtete die Schwarzafrikanerin, sie sei vor vier Jahren nach Deutschland gekommen, nachdem sie für die Schleusung 45.000 (!) Euro bezahlt habe. Das Geld habe sie sich durch Prostitution verdient. Mittlerweile lebt die 38-Jährige im Gemeindegebiet Wörth und ist als Asylsuchende bis auf Weiteres geduldet.

Streit entzündet sich am Herd

Der Streit an besagtem Februarabend entzündete sich im wahrsten Sinne des Wortes am Herd der Gemeinschaftsküche. Pute und Reis standen bei der Nigerianerin auf dem Speiseplan. Neben der Anrichte saß ihr zweijähriger Sohn. Das Essen sorgte für eine so starke Rauchentwicklung, dass weitere Bewohner in die Küche kamen. Fenster auf, Fenster zu – so ging es einige Zeit hin und her. Bis der Bub den Fensterrahmen an den Kopf bekam. Dann eskalierte die Situation.

„Ich bringe Dich um!“

Laut Anklage verletzte die Frau drei Mitbewohner, allesamt Landsleute. Unter anderem schlug sie mit einem Topf und einem Hammer zu. Überdies biss sie um sich. Am schlimmsten war jedoch, dass sie eine Mitbewohnerin mit siedend heißem Fett übergoss. Zehn Prozent der Hautoberfläche verbrannten, die Frau war vier Tage lang in einer Landshuter Klinik. Einem Nigerianer drohte sie an: „Ich bringe Dich um!“

Die Angreiferin selbst büßte in ihrem Furor einen Zahn ein – ehe sie ermattet in Bewusstlosigkeit fiel.

In der Verhandlung entschloss sich die Asylsuchende sehr schnell, die Anklage vollumfänglich einzuräumen. Dem vorausgegangen war ein Rechtsgespräch zwischen Richter, Staatsanwältin Kolano und Verteidiger Robert Gödel. So wurde den Zeugen die Aussage erspart. Lediglich die polizeilichen Protokolle sowie die Arztbriefe wurden verlesen. Die Angeklagte bekam im Gegenzug zugesichert, dass die Gefängnisstrafe ein Jahr und drei Monate auf Bewährung nicht überschreiten werde.

30 Sozialstunden abzuleisten

Kolano hielt der Frau zu Gute, dass sie sich bislang nichts habe zuschulden kommen lassen, geständig gewesen und selbst verletzt worden sei. Allerdings seien die Blessuren ihrer Mitbewohner beachtlich. Sie beantragte ein Jahr und zwei Monate. Dem schloss sich der Verteidiger an. Er bat darum, weniger als 30 Sozialstunden zu verhängen. Seine Mandantin habe zwei kleine Kinder. Die Väter kümmerten sich nicht um sie. Wassermann folgte dem Plädoyer der Anklage, gab aber für die Sozialstunden ein Jahr Zeit.

