Andreas Dietz (†): Ein ansteckender Idealist

Mit Hut und Handy-Headset im Ohr war Andreas Dietz (†) unermüdlich für andere im Einsatz. Bilder von ihm sind rar. Wenn der Pressefotograf anrückte, stellte sich Dietz nicht in die erste Reihe. © privat

Andreas Dietz hat mit seinem Sozialverein in Wartenberg vielen geholfen, bis er selbst zum Pflegefall wurde. Jetzt ist ihm die Kraft ausgegangen.

Wartenberg – Etwas mehr als vier Jahre reichten Andreas Dietz, um die Welt um ihn herum zu verändern. Aus dem Nichts heraus, ohne Dachorganisation, ohne jahrzehntelange Vernetzung im Ort, baute der Neu-Wartenberger ein beispielloses Netzwerk an Hilfsangeboten auf. Sein Verein Füreinander-Miteinander schuf zwischen 2007 und 2011 vom sozialen Kleiderladen bis hin zum therapeutischen Reiten Dutzende Unterstützungsangebote. Doch im Februar 2012 wurde der damals 47-Jährige von einer Hirnblutung aus seiner rastlosen Aktivität gerissen. Zehn Jahre lang war er ein schwerer Pflegefall, nun ist ihm die Kraft ausgegangen.

Im Juli ist er im Klinikum Harlaching verstorben, nachdem ihn vor allem seine Frau Sandra zehn Jahre lang zuhause gepflegt hatte. „Er hat immer weitergekämpft und weitergeübt“, erzählt sie über die vergangenen Jahre, in denen sie immer weiter als Erzieherin im Gemeindekindergarten sowie für ihre Kinder Celina (21) und Leon (19) da war. Denn nach dem Aneurysma war Andreas Dietz teilweise gelähmt, das Sprechen fiel schwer. Von Anfang an die höchste Pflegestufe.

Doch er und mit ihm seine Frau, die ganze Familie und professionelle Pfleger gaben nicht auf, in kleinsten Schritten etwas Lebensqualität zu erkämpfen. „Eigentlich hätte er nicht mehr essen dürfen“, berichtet Sandra Dietz. Doch dieses Stückchen Würde wollte er sich behalten.

Sandra Dietz über ihren Mann Andreas: „Er war immer da, wenn wir ihn gebraucht haben“,

Es folgten noch eine Hirnblutung, Lungenentzündungen, kleine Schlaganfälle, 2019 auch eine schwere Erkrankung seiner Gattin. „Da hab ich ihn einfach nicht mehr heben können“, erzählt die zierliche Frau über die Arbeit mit ihrem 1,92 Meter großen Mann zwischen Rollstuhl und heimischem Pflegebett. „Im letzten Jahr ist seine Kraft immer weniger geworden.“ Das Kurzzeitgedächtnis ließ nach, er wurde immer schlapper und hilfloser. „Andi, so geht das nicht, du musst mehr mithelfen“, habe sie dann immer öfter zu ihm gesagt.

Auch wenn ihr Mann vor seiner Erkrankung so viel unterwegs war – „er war immer da, wenn wir ihn gebraucht haben“, sagt die Witwe. Daher habe es ihn auch geschmerzt, dass er als Pflegefall seine Vaterrolle nicht mehr habe ausfüllen können. Schwer war auch, dass Besuche immer seltener wurden. Anfangs hatte es ja sogar Spendenveranstaltungen gegeben für den Helfer, der nun selbst Hilfe brauchte.

1964 geboren und aufgewachsen in Augsburg, lernte Dietz zunächst das Bäckerhandwerk, das er wegen einer Mehlstauballergie aufgeben musste, Dann jobbte er in einem Zementwerk. Später in München – schon als verheirateter Familienvater – hatte er eine Litografie-Firma, die allerdings in Konkurs ging, als ein großer Auftrag von Bertelsmann wegbrach.

Credo von Füreinander-Miteinander: „Hast du was, dann gibst du was“

In der Zeit von Füreinander-Miteinander gab der Wartenberger seinen Beruf als Hausmann und Fußpfleger an. Nach der Firmenpleite musste er – und mit ihm seine Frau – eine Insolvenz durchstehen. Etwa ab der Zeit, als das Hirnaneurysma ihn aus dem Leben gerissen hat, hätte er wieder voll arbeiten können. Die Übernahme des Erdinger Fußpflegestudios seiner Mutter Elke Steinhäuser war schon geplant, die Ausbildung hatte er bereits gemacht.

Dietz wusste also aus eigener Erfahrung, was es heißt, wirtschaftlich am Boden zu sein, seinen Liebsten nicht das kaufen zu können, was sie fürs Leben brauchen – und dass das in der Folge bedeuten kann, einfach nicht dazu zu gehören. Das Credo von Füreinander-Miteinander war daher, ohne Misstrauen zu helfen, ohne Behördenstempel, ohne Überprüfung der „Bedürftigkeit“. „Hast du was, dann gibst du was“, lautete die Preispolitik.

Diese soziale Bedingungslosigkeit, gepaart mit forschem Unternehmergeist bildete auch das besondere Charisma dieses erst auf den zweiten Blick charismatischen Mannes. Bei Fototerminen drückte sich Dietz oft eher unbeholfen in der zweiten Reihe herum. Doch ihm gelang es, immer mehr Menschen um sich zu scharen.

Einige von ihnen brachten ähnlich herausfordernde Lebensgeschichten mit sich wie der Leitwolf mit seiner hünenhaften Statur und dem schwarzen Filzhut. Füreinander-Miteinander war – ungewöhnlich in einem wohlhabenden oberbayerischen Dorf – eine soziale Graswurzelbewegung und nicht das Ehrenamt der Hiesigen und Gutsituierten.

Die Projekte von Füreinander-Miteinander waren grenzenlos

Die Homepage von Füreinander-Miteinander hatte die Domain-Endung „.eu“. Der Gründer dachte tatsächlich bereits europäisch, wie er damals in Gesprächen sagte – auf jeden Fall weit über Gemeindegrenzen hinaus.

Und auch inhaltlich waren die FM-Projekte grenzenlos. Unentgeltliche Bewerbungstrainings von einer Unternehmensberaterin, professionelle psychologische Beratung, Familienfreizeiten auf einem Bauernhof, ein Möbellager, Kreativ-Workshops für Kinder, Musikinstrumente für die Schule, Ein-Euro-Jobs im FM-Büro, gespendete Autos, ohne die Arbeitslose nicht einmal zum Vorstellungsgespräch gekommen wären, Gratis-Zahnarztbehandlungen, einiges mehr.

Doch ohne Dietz fehlte ab 2012 der Motor und der Spirit von Füreinander-Miteinander. Nach und nach fiel der Verein auseinander, von den über 20 verschiedenen Hilfsprojekten blieb am Ende noch die Tafel an der Badstraße. Diese Einrichtung hatte Füreinander-Miteinander freilich erst nachträglich vom zeitweilig konkurrierenden Verein Helfende Hände übernommen. Doch es gelang, aus dem „Tischlein deck dich“ die Tafel Wartenberg unter dem Dach der Tafel-Organisation zu machen.

Das Ende des Vereins hat Andreas Dietz sehr betroffen gemacht

Es hätte Dietz sehr stolz gemacht, wenn das weiter funktioniert hätte. Aber das dezimierte Häuflein seiner Mitstreiter schrumpfte immer weiter. Kurz vor Weihnachten 2015 waren es einfach nicht mehr genug Ehrenamtliche, um die Tafel am Leben zu halten. „Es hat ihn sehr betroffen gemacht, dass der Verein nicht weitergelaufen ist“, erzählt seine Frau.

Im Ehrenamt stets begleitet wurde Andreas Dietz von Christian Köhler. Der Wartenberger war schon in den Anfangstagen dabei, als aus Elternkontakten am Gemeindekindergarten und an der Schule ein kompliziertes Helfernetzwerk erwuchs. Sicher war Köhler oft auch die Stimme der Vernunft für den ewigen Visionär Andreas Dietz. Und gemeinsam hatten sie schon ein neues Projekt angestoßen: Im Sommer 2011 luden sie zu zweit zum ersten Grünen-Stammtisch in Wartenberg ein. Daraus ist mittlerweile ein aktiver Ortsverband mit starker Marktratsfraktion geworden.

Etwas mehr als vier Jahre haben Andreas Dietz gereicht, um die Welt um ihn herum zu verändern. Nicht auszudenken, was alles passiert wäre, wenn er dafür noch etwas mehr Zeit geschenkt bekommen hätte.