Wartenberg: Ansturm auf die neuen Sozialwohnungen

Das neue Gebäude am Bründlplatz in Wartenberg beinhaltet neun Wohnungen verschiedender Größe.

Projekt von Markt und Wohnungsbaugesellschaft eingeweiht – Acht von neun schon belegt

Wohnraum ist im Landkreis Erding knapp, und wenn er dann noch vergleichsweise erschwinglich sein soll, erst recht. In der Hinsicht ist Wartenberg aber ganz gut aufgestellt, wie Bürgermeister Christian Pröbst bei der Einweihung der neun neuen Wohnungen für sozial Schwächere am Bründlplatz betonte. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt des Markts mit der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises.

Wartenberg – Der Markt sei mit dem neuen Gebäude sowie den bestehenden 18 Sozialwohnungen in der Kammerstatt, sieben Wohnungen als gefördertem Wohnraum im Alten Schulhaus sowie einer Obdachlosenunterkunft mit mehr als zehn Betten weit vorne im Landkreis, befand Pröbst. Allesamt seien voll belegt.

Wie berichtet, hatte der Marktrat entschieden, das Grundstück am Bründlplatz kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dafür erhielt die Gemeinde ein 75-prozentiges Belegungsrecht. Außerdem beteiligte sie sich an der Entsorgung des Aushubs mit 60 000 Euro. Pröbst betonte nun, dass das gerade in der jetzigen Zeit die richtige Entscheidung gewesen sei.

Das Gebäude mit Freifläche ist für seinen Geschmack „sehr gut gelungen“ und zeichne sich durch eine schöne Außenansicht aus.

Pröbsts Dank galt auch allen Handwerkern für die „saubere und pünktliche Fertigstellung des Projekts“ in schwierigen Zeiten mit Lieferengpässen. Zudem dankte er dem Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft, Matthias Vögele, für die Zusammenarbeit und Landrat Martin Bayerstorfer für die Unterstützung, durch die man das Projekt in Wartenberg habe umsetzen können.

Architekt Richard Falterer aus Erding berichtete von Problemen mit den Erdarbeiten, da sich an der Stelle ein verfüllter Weiher befunden habe. So war die Entsorgung zu klären, an der sich die Gemeinde beteiligt habe. Die Ausschreibung habe so früh stattgefunden, dass man noch mit „alten Preisen“ habe bauen können.

Die Zahlen präsentierte Vögele. Man sei mit 1,65 Millionen Euro in die Verwirklichung gegangen, die letzte Abrechnung liege nun bei 2,05 Millionen Euro. Die Gesellschaft habe dabei alles mit Eigenmitteln umgesetzt.

Vögele berichtete, dass das Projekt unter schwierigen Vorzeichen gestanden sei, es habe sogar scheitern können, doch mit der Beteiligung am Aushub seitens der Gemeinde habe man dann grünes Licht geben können. Erfreulich sei gewesen, dass keine kontaminierten Materialien entsorgt werden mussten.

Gut, dass es drei Geschosse seien, das sei wesentlich wirtschaftlicher als zwei, befand Architekt Falterer. Er berichtete von verschiedenen Wohnungsgrößen vom Apartment bis zur Dreizimmerwohnung (36 bis 82 Quadratmeter). Dazu gebe es große Kellerabteile und einen Parkplatz. Ein Vorteil sei gewesen, dass keine Tiefgarage nötig war. Auch Anschlüsse für Elektrofahrzeuge sind vorhanden.

Seit dem 1. September läuft die Vermietung, acht der neun Wohnungen sind bereits belegt. Der Mietzins beträgt Vögele zufolge 9,30 Euro pro Quadratmeter.

Die evangelische Pfarrerin Elisabeth Schulz und der katholische Pfarrer Jozo Karlic erteilten den kirchlichen Segen. Der stellvertretende Vorsitzende der Wohnungsbaugesellschaft, Erdings OB Max Gotz, übernahm für den verhinderten Vorsitzenden Jakob Schwimmer die Begrüßung. Vögele habe ein Projekt mit positiver Kostenentwicklung auf den Weg gebracht, lobte Gotz. Er bestätigte Architekt Falterer, dass sich der Bau mit seiner Höhenentwicklung bestens einfüge und man hier mit Grund und Boden ordentlich umgegangen sei. Bayerstorfer berichtete von 250 Wohneinheiten der Gesellschaft. Nun könne man auch im Landkreis-Norden Wohnungen anbieten, zumal der Bedarf laufend zunehme. spa/mas