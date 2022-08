Vier neue Arbeitsplätze fürs Wartenberger Rathaus – Erste Schritte zum Umbau

Einfache Mittel für erste Maßnahmen

Von Klaus Kuhn schließen

Im Dachgeschoss entstehen des Wartenberger Rathauses entstehen in einer bislang vermieteten Wohnung vier neue Arbeitsplätze für Mitarbeiter.

Wartenberg – Die Zeit drängt offenbar beim Umbau des Rathauses in Wartenberg, wo dringend weiterer Platz für Mitarbeiter geschaffen werden muss.

In der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) erstattete der Wartenberger Bürgermeister Christian Pröbst auf Bitte des Gemeinschaftsvorsitzenden, Bürgermeister Josef Straßer aus Langenpreising, kurz Bericht. Demnach sei es gelungen, die bestehenden Mietverhältnisse im Dachgeschoss konfliktfrei zu beenden. Pröbst deutete an, dass angesichts der aktuellen Wohnungsmarktlage mit sehr langfristigen Kündigungsfristen gearbeitet worden sei. Der letzte Mieter ziehe in diesen Tagen aus.

Umbau: Dachgeschoss für Zwecke der Verwaltung

Die Planungsleistungen für den Umbau seien ausgeschrieben worden. Der Architekt, der die Vorplanung gemacht hat, habe betont, dass er im Augenblick keine Kapazitäten für die endgültige Planung habe. Diese Vorplanung hatte, wie berichtet, nicht nur eine Umnutzung des Dachgeschosses, sondern auch einen Anbau an das bestehende Rathaus zum Inhalt gehabt.

In einer ersten Phase, so die damalige Beschlusslage, soll nun also das Dachgeschoss komplett für Zwecke der Verwaltung genutzt werden. Jetzt müsse, wenn der neue Planer feststeht, eine Baugenehmigung herbeigeführt werden. Sodann müsse man sich in der Verwaltungsgemeinschaft über die Finanzierung verständigen, bevor im Anschluss gebaut werden könne.

Umbau: Zunächst viele Provisorien

Zunächst müsse mit Provisorien gearbeitet werden. Mit einfachen Mitteln werde es einen kleinen Umbau in einer der noch bestehenden Wohnungen geben, sodass vier Arbeitsplätze dort untergebracht werden können. Das betreffe selbstverständlich vor allem die Verlegung von Datenleitungen und anderer Infrastruktur, erklärte Pröbst weiter. Das sei eine Sache, die innerhalb von einer Woche zu schaffen sei. In einer anderen Wohnung soll vorübergehend ein weiterer Besprechungsraum eingerichtet werden.

