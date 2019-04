Sie ist der Steinzeit auf der Spur

Barbara Limmer aus Pesenlern hat einen eher ungewöhnlichen Beruf. Sie ist Steinzeit-Archäologin. Bereits als Kind habe sie sich für Geschichte interessiert.

VON SOPHIA HUBER

Pesenlern–„Denkmäler waren schon immer spannend für mich“, erzählt die Pesenlernerin auf die Frage hin, was sie zur Archäologie gebracht hat. Speziell die Steinzeit habe es ihr angetan, weil ihre erste Ausgrabung sie zu einer Feuchtbodensiedlung bei Landsberg am Lech geführt habe. „Wer weiß, wenn ich eine andere Ausgrabungsstätte besucht hätte, wäre ich vielleicht wo ganz wo anders gelandet“, sagt sie und lacht.

So habe sie ihre Begeisterung für die Jungsteinzeit entwickelt. „Sie ist faszinierend. Hier kann man zum ersten mal Pflanzenbau und Tierhaltung sehen. Es ist der Beginn des Lebens, so wie wir es kennen.“ Die 42-Jährige ist beim Kelten Römer Museum Manching angestellt, dort forscht sie hauptsächlich an der Kultur der Altheimer, einer Kulturerscheinung des späten Jungneolithikums (Jungsteinzeit) zwischen 3800 und 3300 vor Christus.

„Benannt wurden sie nach einem Ort bei Landshut“, erzählt Limmer. Die Altheimer finde sie so interessant, weil diese Gruppe bereits Beziehungen bis nach Böhmen und Italien unterhalten hatte. „Dass die Menschen damals schon so weit herum gekommen sind, wollen wir heute oft nicht glauben.“

Keramikfunde unter anderem aus Pestenacker, im Landkreis Landsberg am Lech, dienen allerdings als Beweis für diese weitläufigen Beziehungen. Den Ausgrabungen dort hat Limmer während ihrer Doktorarbeit auch selbst beigewohnt.

Ein Archäologe gräbt nicht nur stundenlang im Dreck. Archäologin sei kein Beruf, der nur von Ausgrabungen und Abenteuer bestimmt ist, erzählt Limmer. „Vieles ist Schreibtischarbeit“, berichtet die Pesenlernerin. „Zum Beispiel das Materialstudium. Dort vergleicht man die Funde mit anderen Fundorten in den Datenbanken und sitzt am Computer. Das hat auch viel mit Statistik zu tun.“

Nach dem Abitur hat sie in München und Heidelberg Archäologie studiert. Verschiedene Sprachen zu beherrschen, sei auch nicht verkehrt. „Es kommt auf den Schwerpunkt an. Aber Englisch ist natürlich immer wichtig.“ Die Forschungsliteratur sei oft englisch. „Aber auch slawische Sprachen wie Rumänisch oder Ungarisch sind gefragt. Das liegt vor allem am Donauraum, der verbindet uns mit dem Osten“, so Limmer. In anderen Regionen wie Baden-Württemberg sei Französisch wichtiger. „Manchmal ist auch von Vorteil, Latein zu können.“

Sie selbst spreche Englisch, Französisch und Latein. Während ihrer Karriere habe sie sich auch Lesekenntnisse im Russischen erworben und könne sich vieles auf Rumänisch erschließen. „Übersetzen kann ich allerdings nichts“, wehrt Limmer schmunzelnd ab.

Spannend findet sie die Fundstücke an der Baustelle für das Erdinger Hospiz (wir berichteten). Man finde hier die Spuren zweier Kulturen. Die Altheimer und die Münchshöfner. Im Lauf der Zeit wurde die Münchshöfner Kultur wohl von den Altheimern abgelöst. Die Keramik der Münchshöfner zeichnet sich dabei durch eine große Verzierungsvielfalt aus, während die Altheimer oftmals unverzierte Gefäße benutzten. „Man ist sich nur noch nicht ganz sicher, wann sich dieser Wandel von der einen zur anderen Kultur vollzogen hat. Da ist ein solcher Fund wie in Erding natürlich besonders interessant“, erklärt Limmer. Die Funde werden jetzt zunächst gereinigt und archiviert. Limmer wird bis zum Schluss dabei bleiben.

Bei so viel Arbeit darf das Vergnügen natürlich nicht zu kurz kommen. In ihrer Freizeit ist Babara Limmer mit ungewöhnlichen Hobbys wie Bierbrauen beschäftigt. „Mein Mann und ich haben einen Hobbyraum in der Garage, da brauen wir ganz klassisch Helles, Dunkles und Weißbier“, erzählt sie. Auch ihre Hühner und ihr Garten halten die Archäologin auf Trab. Letzteres ist nicht so abwegig, das hat ja auch was mit Graben zu tun.