Wartenbergerin Petra Vaas veröffentlicht ihr Roman-Debüt

Lange hat sie gezögert, ob sie diesen Roman veröffentlichen soll, noch viel länger – seit 2000 – hat sie daran gewerkelt. Petra Vaas aus Wartenberg hat jetzt ihr 572 Seiten starkes Werk „Assensus“ veröffentlicht. Die 51-jährige, verheiratete Chemielaborantin ist als Autorin keine Unbekannte, hat schon vier Kinderbücher am Start. „Schreiben ist meine Leidenschaft“, sagt sie.

Wartenberg – Und so ist ihr erster Roman, an dem sie nicht zuletzt wegen der zwei Kinder, die sie hat, mit Unterbrechungen gearbeitet hat, erst mal aus dem Ruder gelaufen. „Es waren über 1000 Seiten.“

Als sie dann doch – ermuntert durch die Ex-Chefin – das Manuskript einem professionellen Lektor in die Hand gedrückt habe, habe der erst mal Kürzungsvorschläge gemacht. „Ich habe gekürzt, ich habe geweint dabei.“

Der Roman „Assensus“, in den sich einige Wartenberger bereits mit Begeisterung vertieft haben, erzählt die Geschichte von Katharina Loup. Es ist eine Geschichte, in der es um Tierschutz, Spiritualität und die Konflikte darum geht. Die Roman-Heldin gerät ins Visier der Polizei, weil sie angeblich eine Spur von Krankheiten, Verletzten oder gar Toten hinterlässt.

Die Idee zu der Geschichte mit Tiefgang sei ihr in der Kirche gekommen, sagt Vaas augenzwinkernd. Allzu viel will sie noch nicht verraten. Aber die Hunde-Freundin hat in der Widmung zu diesem Buch eine klare Botschaft: „Für alle unschuldigen Tierseelen, denen wir Menschen so viel Leid angetan haben.“

Der Roman ist im Buchhandel zu bekommen, als Taschenbuch (ISBN 978-37482-6077-6), Hardcover (ISBN 978-37482-6078-3) und E-Book (ISBN 978-3-7482-6079-0). Es wird auch Lesungen geben. Mut machen Vaas erste begeisterte Rückmeldungen, die bereits nach einer Fortsetzung fragen. „Dafür darf ich dann aber nicht so lange brauchen“, meint sie.

Klaus Kuhn