Auerbacher kritisieren bauliche Entwicklung ihrer Ortschaft

Von: Klaus Kuhn

Die Kirche von Auerbach ist ein ortsbildprägendes Bauwerk. Das Landesamt für Denkmalpflege wünscht, dass die dominante Stellung erhalten bleibt. © Klaus Kuhn

Nicht jeder Auerbacher ist glücklich mit der Änderung des Bebauungsplans für den Ort. So mancher Bürger hat sich einen Anwalt genommen.

Wartenberg – Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss des Wartenberger Marktgemeinderats hat den komplizierten Bebauungsplan Auerbach und seine Änderung ein Stück weitergebracht. Ziel des Ganzen ist, einigen Grundeigentümern eine bessere Nutzung der Grundstücke zu ermöglichen. Dafür muss eben der Bebauungsplan geändert werden. Ein zentrales Element dieser Planung ist auch der Dorfanger, der von Bebauung freigehalten werden soll.

Das Vorhaben stößt aber auf viel Widerstand, bis hin dazu, dass Planer Franz Pezold in der öffentlichen Sitzung stöhnte: „Das nimmt kein Ende mit der Beantragung höherer Gebäude.“ In der Tat waren es in aller Regel Versuche, das bestehende Baurecht auszuweiten. Dass der Dorfanger freigehalten werden soll, interpretierte ein Einwender als den Versuch, hier eine öffentliche Parklandschaft zu installieren – was aber gar nicht beabsichtigt ist.

Um die meisten der vielen Einwände abwehren zu können, versucht es Pezold mit einem planungsrechtlichen Kniff: Er verwandelte die ganze Bebauungsplanänderung in eine „unselbstständige Änderung einzelner Festsetzungen“. Daraus folgt, dass die geänderte Fassung nicht etwa die bestehende ersetzt. Damit bleibt der größte Teil des Planungsgebiets unangetastet, die dortigen Festsetzungen bleiben bestehen und sind schlagartig nicht mehr Gegenstand der Diskussion.

Die Einwände waren zu einem erheblichen Teil aus den Bereichen von Auerbach gekommen, in denen nichts geändert werden soll. Gleich mehrere Bürger hatten schon einen Anwalt beauftragt, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Mit jeweils einstimmigen Beschlüssen ging der Ausschuss Pezolds vorgeschlagenen Weg mit. In einem weiteren Teilbereich musste der Plan aber doch geändert werden: Das Wasserwirtschaftsamt hatte Bedenken wegen einer möglichen Gefährdung durch Hochwasser angemeldet, weil ein Gebäude an der tiefsten Stelle in Bachnähe zu liegen kommen würde. Das muss nun noch durch ein hydraulisches Gutachten untersucht werden. Der Plan wird bei Bedarf an das Ergebnis dieser Untersuchung angepasst.

In einem weiteren Teilabschnitt muss nachgearbeitet werden: Die Untere Naturschutzbehörde verlangt eine Ausgleichsfläche, die bisher nicht dargestellt ist. Auch das Landesdenkmalamt spricht mit: Die Sichtverbindung zur Kirche soll möglichst nicht gestört werden. Deshalb hatte der Ausschuss die Gebäude in ihrer Dimension in einigen Teilen begrenzt – sehr zum Ärger wieder eines Eigentümers, der nun aufwändig versuchte, darzustellen, dass die Sichtverbindung durch seine Vorhaben eben nicht gestört werde. Das überzeugte aber auch nicht: Pezold meinte, es gehe auch um die, die zu Fuß rund um Auerbach unterwegs seien.

Der Plan geht nun in die nächste Behördenrunde. Ob dann weniger Einwände eingehen, muss abgewartet werden.