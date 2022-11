Auf dem Weg zur digitalen Kita

Von: Markus Schwarzkugler

Startschuss (v. l.): Antonia Wiesheu, Nina Hirschböck, Isabell Haindl (alle Pfarrkinderhaus Wartenberg), Christine Rott, Claudia Wöhrl, Michaela Holzner (Kinderhaus St. Martin Langenpreising), Katharina Appel, Fabiana Wolf (Kindergarten St. Andreas Grünbach), Liane Silberbauer (Kinderhaus Bockhorn), Franziska Götz (Trägervertretung und Verwaltungsleiterin des Verbunds) und Martina Stadtmüller (Kinderhaus Bockhorn). © Kita-Verbund Strogental

Die von Bayerns Sozialministerium für mehrere Jahre angelegte Digitalisierungsstrategie für Kindertagesstätten geht im Herbst in die zweite Runde. An Bord ist auch der Kita-Verbund Strogental mit seinen vier Einrichtungen.

Wartenberg – Leitziel der Kampagne ist es, Kitas bei der Sicherstellung ihres digitalen Bildungsauftrags zu unterstützen. An Bord ist der vor gut einem Jahr gegründete Kita-Verbund Strogental mit seinen katholischen Kinderhäusern in Wartenberg, Langenpreising, Bockhorn und Grünbach.

Das für die Häuser kostenlose Angebot, das unter anderem über Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz mitfinanziert wird, richtet sich an alle bayerischen Kinderkrippen, Kindergärten und Horte.

„Digitale Medien sind mittlerweile ein Teil der Lebenswelt der Kinder, in der sie aufwachsen. Sie sind von klein auf fasziniert von Smartphones, Tablets et cetera. Bereits beim Eintritt in die Kita verfügen viele über erste Erfahrungen mit digitalen Medien“, erklärt Franziska Götz, Verwaltungsleiterin des Strogental-Verbunds. Umso wichtiger sei es, dass die Kitas die Kinder früh bei einem kreativen, kritischen und sicheren Umgang mit digitalen Medien begleiteten.

Der Verbund ist Teil der Qualifizierungskampagne „Startchance kita.digital“. Man sei nun „auf dem spannenden Weg zur digitalen Kita“, freut sich Götz. Bei der Auftaktveranstaltung im Landratsamt Erding wurde ein einheitlicher Fahrplan festgelegt, an den sich Fortbildungs- und Praxisphasen anschließen. Unterstützung leisten „kita.digital“-Coaches und eine Online-Lernplattform. „Die Teilnahme ist für den Verbund eine große Bereicherung“, sagt Götz, die ankündigt: „Auch die Eltern werden im laufenden Projektjahr mit einbezogen.“