„Aus schwierigem Start wird etwas Großes“

Von: Markus Schwarzkugler

Zelebrierte den Gottesdienst in Wartenberg: Ruhestandsweihbischof Bernhard Haßlberger (r.) mit Pfarrer Gregor Bartkowski. © spa

Sein Zehnjähriges hat der Pfarrverband Wartenberg am Sonntag am Nikolaiberg mit einem Festgottesdienst groß gefeiert. Und zwar zurecht etwas vorzeitig, denn das Wetter spielte einfach super mit. Genau genommen wird der Pfarrverband erst am 10. November zehn Jahre alt.

Wartenberg – So gut die Stimmung nun auf dem Nikolaiberg war, wo aktuell vor allem Kultursommer-Zeit herrscht, so holprig verlief der Start für den Pfarrverband, der aus den Pfarreien Wartenberg, Berglern, Langenpreising und Zustorf gebildet wurde. Elf Prozent der Pfarreien lehnten die damaligen Strukturreformen der Kirche ab, darunter auch der Langenpreisinger Verband. Man wollte lieber eigenständig bleiben.

Doch alles Schnee von gestern: Mit dabei war nun auch der sich mittlerweile im Ruhestand befindende Weihbischof Bernhard Haßlberger, der den Festgottesdienst zelebrierte. Die Alphornbläser übernahmen den Auftakt, Fahnenabordnungen standen Spalier, und Pfarrverbandsvorsitzende Astrid Gromes dankte Haßlberger, dass er diesen Pfarrverband aus der Taufe gehoben habe. Es seien in zehn Jahren viele Freundschaften entstanden. „Der Anfang war sicher etwas schwierig“, meinte der Weihbischof, „aber es ist doch etwas zusammengewachsen. Und wenn man heute die zusammengewachsenen Chöre hört, wird deutlich, dass etwas Großes daraus geworden ist“. Nach dem Vortrag einer humorvollen, aber tiefsinnigen Geschichte ging der Weihbischof auf die Präambel des Grundgesetzes ein: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das solle man auch beherzigen, „auch wenn wir nicht die ganze Welt retten können. Aber wo es um Menschen geht, ist man gefordert“.

Die musikalische Gestaltung der Jubiläumsmesse übernahm ein Gemeinschaftschor aus allen Pfarreien des Pfarrverbands mit Integration bekannter Solisten und einer Instrumentalgruppe unter der Leitung von Christian Rott.

„Mit dem damaligen Seelsorger-Team machten sich die Pfarrgemeinden auf den Weg, um Synergien zu entwickeln, und durch viele gemeinsame Feierlichkeiten und Aktivitäten wuchsen sie zusammen“, sagte Pfarrer Gregor Bartkowski. Mit viel Engagement und Herzblut sei in den Gremien miteinander gesprochen, geplant und Pläne verwirklicht worden. Das Miteinander stehe mittlerweile stark im Mittelpunkt. Seit bald einem Jahrzehnt seien so unter einem Dach die Pfarreien Mariä Geburt Wartenberg, St. Martin Langenpreising, St. Peter und Paul Berglern sowie St. Stephanus Zustorf mit insgesamt zehn Kirchen vereint. Dass man in diesem Jahr auf zehn Jahre Pfarrverband zurückblicken dürfe, sei auch „dem offenen und besonnenen Umgang vieler engagierter Ehrenamtlicher zu verdanken“, sagte Bartkowski.

Danach ging’s zum Mittagstisch, bei Kaffee und Kuchen ließen die vielen Gläubigen den Tag ausklingen. Auch ein Shuttlebus brachte sie auf den Berg. Für Sonnenschutz sorgten Pavillons. spa/mas