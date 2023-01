Ausgleichsflächen mit Hecken und Rebhühnern

Von: Klaus Kuhn

Teilen

„Zielart Rebhuhn“: Hier sollen sich die scheuen Vögel wohl fühlen, so der Plan. Ob sie das wirklich tun werden? © Kuhn

36 mögliche ökologische Ausgleichsflächen sind in und um Wartenberg verstreut, teilweise winzige Flecken irgendwo, wo der Markt mal was für diese Zwecke erworben hat. Teilweise sind es aber auch größere zusammenhängende Bereiche, die mehr Möglichkeiten bieten. Wie berichtet, hat der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beschlossen, ein Ökokonto einzurichten. In der Sitzung ging es auch darum, wie die Flächen künftig gestaltet werden sollen.

Wartenberg – 2003 schon hat es eine Übersicht gegeben über diese Flächen, und das alte Gesamtkonzept hatte für alle konkrete Maßnahmen vorgesehen, bis hin zu Aussagen wie die, dass Tümpel angelegt werden sollten. Die Umsetzung ist in vielen Fällen jedoch unterblieben, auch aus Kostengründen.

Die Anlage von Tümpeln ist mit Tiefbauarbeiten verbunden, die ins Geld gehen. Aber auch aus einem anderen Grund musste das Planwerk von damals überarbeitet werden: Teilweise sind die Flächen auch verkauft worden – mit der Folge, dass sie gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dann gab es neuere Überlegungen, die mit einer veränderten Wertschätzung der Landwirtschaft zu tun haben: Ackerflächen einfach in Ökoflächen umzuwandeln ohne Rücksicht auf den Wert dieses Bodens für die Lebensmittelproduktion ist heute umstritten. Der Bayerische Bauernverband hatte vor einem Jahr schon Alarm geschlagen und den Verlust von Ackerflächen durch Umwandlung in Ausgleichsflächen beklagt. Offenbar mit Erfolg. Fläche Nummer 15 etwa, zwischen Strogenflutkanal und Strogen, nicht weit von der Erdinger Straße, ist in den aktuellen Plänen nicht mehr verzeichnet. „Fläche zu wertvoll für die Landwirtschaft“, steht jetzt dran.

Wartenberg hat aber, was die Ausweisung der Ausgleichsflächen angeht, noch eine Besonderheit, auf die Planer Franz Pezold eingeht: Es sind die höheren Bereiche in Richtung Erdinger Holzland, wo sich bekanntermaßen die Kreisstraße ED 2 steil hinauf windet Richtung Kirchberg, und außerdem der Bereich der Münchener Schotterebene. Anders als 2003 sind die Entwicklungsziele jetzt gröber gefasst, für diese zwei Kategorien aber recht unterschiedlich.

So soll laut Pezold in den hügeligeren Gebieten, etwa oberhalb der Robert-Weise-Straße, unter anderem eine Waldrandgestaltung erfolgen. Im aktuellen Plan sind dort allerdings nicht mehr so viele Flächen zu finden, und zwar aus einem schönen Grund: Es gibt dort zum Großteil nur noch „wenig Aufwertungspotenzial“. Das heißt nichts anderes als dass eine Verbesserung in ökologischer Hinsicht einen nicht mehr darstellbaren Kostenaufwand bedeuten würde.

Im „Flachland“ dagegen soll in etlichen Bereichen extensiviert werden, auch von der Neuanlage von Hecken ist die Rede. Im Plan steht, dass hier die „Zielart Rebhuhn“ sei, etwa direkt am Thenner See an der Gemarkungsgrenze zu Langenpreising. Ob sich die Rebhühner jetzt an den Plan halten, muss abgewartet werden. Rebhühner haben eine Fluchtdistanz von 100 Metern. Sie müssten sich also an den Badebetrieb im Thenner See gewöhnen.