Ausstellung eines Wartenberger Visionärs

Die Bilder hängen: Heike Kronseder mit ihrem Mann Wolfgang, der Vorsitzender des KulturMarkts ist und bei der technischen Umsetzung geholfen hat. © Kuhn

Knapp 50 Bilder Josef Zachs werden seit Dienstag zu den Öffnungszeiten im Medienzentrum Wartenberg gezeigt. Auf Anregung von dessen Leiterin Ulla Zehtner hat der KulturMarkt Wartenberg zusammen mit Kunsthistorikerin Heike Kronseder das Depot im Rathaus durchforstet und aus dem gewaltigen Nachlass des 1973 verstorbenen Künstlers eine ausgewachsene Ausstellung gezaubert. Geöffnet ist diese bis zum 30. April

Wartenberg – Zach war, das zeigte Kronseder anhand von Beispielen aus dem Jahr 1925, ein Visionär. Er wollte einen bunten Marktplatz und entwickelte ein vollständiges Farbkonzept für den zentralen Platz, auf dem die Mariensäule steht – ohne jede Abstufung zur Hauptstraße, wie sie heute besteht.

Kronseder arbeitet derzeit auch wissenschaftlich an der Geschichte der Künstlerdynastie der Zachs, die mehrere Generationen in Wartenberg gewirkt hat. Sie verweist darauf, dass Pius Zach, der Vater von Josef Zach, einmal zweiter Bürgermeister von Wartenberg war. Er war Fassadenmaler, aber auch Kirchenmaler, was der Sohn mehr oder weniger zwangsweise weiterführen musste, war doch der Vater 1931 an einer Bleivergiftung durch die damals verwendeten bleihaltigen Farben verstorben.

Der junge Josef Zach wollte akademischer Maler werden. Allerdings geriet er in französische Kriegsgefangenschaft, konnte dort dennoch weiter malen. Zurück in Wartenberg 1948, konnte er mit seinen Bildern sogar Rechnungen Wartenberger Geschäfte oder Ärzte bezahlen. Sein schriftlicher Nachlass – Briefe aus der Kriegsgefangenschaft existieren noch – wird jetzt ausgewertet. klk

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 13 Uhr.