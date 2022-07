Band-Festival in Wartenberg: Musik-Nachwuchs erlebt Bühnenfeeling

Kultursommer

Von Klaus Kuhn schließen

Wartenberger Kultursommer: Band-Festival mit vier Gruppen hätte mehr Publikum verdient

Wartenberg – Vier Gruppierungen zeigten beim Band-Festival im Rahmen des Kultursommers am Samstag auf dem Nikolaiberg in Wartenberg, was sie können. Das Publikum hätte durchaus größer sein können.

Das Festival war zwar größer angelegt, als es dann geworden ist, und Mitorganisator Peter Hackel als Leiter der Kreismusikschule (KMS) Erding gab durchaus zu, dass man vielleicht „etwas zu euphorisch“ gewesen sei, aber die Veranstaltung erfüllte doch ihren Zweck. 3. Bürgermeister Bernd Scheumaier hatte diese Kooperation des Markts Wartenberg mit der Kreismusikschule ins Leben gerufen, und mit von der Partie war auch Dieter Geitz, „Mastermind der Pop-Musik-Sparte der KMS“. Sie alle drei schafften es, vier Gruppierungen auf die Bühne zu holen, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten.

Der kürzeste Gig kam von der KMS-Junior-Band, deren Mitglieder Simon Caspar (13, Gitarre, Gesang), Lukas Schmid (11, Bass) und Jonas Heinz (13, Schlagzeug) tatsächlich erst das zweite Mal auf einer größeren Bühne standen. Geitz sprach bei der Präsentation von einem „vielversprechenden Projekt“.

+ Überzeugend traten Jenny Mauch (r.) und Sandro Simeth auf. Sie gaben den Opener am Samstag beim Band- Festival und mussten sofort für eine Zugabe ran. © Klaus Kuhn

Das Publikum, das durchaus größer und jünger hätte sein können, machte den drei Nachwuchsmusikern, die unter anderem einen Beatles-Song zum Besten gaben, durch freundlichen Beifall weiter Mut. Und das war wohl auch der musikpädagogische Zweck der ganzen Veranstaltung, immerhin gab es hier professionelle Tontechnik und echtes Bühnenfeeling für die jungen Leute.

Ganz jung, wenn auch schon etwas erfahrener, war das Duo Jenny Mauch aus Berglern mit Sandro Simeth aus Bockhorn (akustische Gitarre). Mauch war schon beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ aufgefallen und meinte, sie habe in Berglern tatsächlich noch nie auftreten können. In Wartenberg aber überzeugte sie mit ihrer Stimme. Als sie sich an Adele machte, zweifellos eine der großartigsten Interpretinnen unserer Tage, konnte man aufhorchen. Das war gekonnt, und zwar so sehr, dass die Tontechnik nicht ganz mithalten konnte. Hier wirkte es zeitweise etwas übersteuert. Dabei waren die beiden der Opener, und das Publikum wollte schon eine Zugabe.

Für einen der Organisatoren war das Festival ein besonderer Moment: Peter Hackel. Er hatte Kilian Fischer und Leon Kaiser aus Dorfen schon als Musikschüler an der Gitarre, als diese noch in der Grundschule waren. Jetzt sind beide 25 Jahre alt, studieren Tontechnik und Lehramt – und machen immer noch Musik. Sie kamen mit den ersten selbst komponierten Songs auf die Bühne, mit tiefsinnigen deutschen Texten. Hackel erlebte also, wie seine Schüler „groß“ werden und eigene Wege gehen.

Im Gespräch mit der Heimatzeitung verhehlte er gewisse Emotionen, einen solchen Erfolg als Lehrer erleben zu dürfen, nicht. Und die beiden zeigten, was sie können. Nebenbei erzählten sie durchaus launig von den alten Zeiten eben bei Hackel im Gitarrenunterricht, und dass sie sich durchaus auch hart getan hätten.

Den Abschluss des Programms bildeten diejenigen, die die Organisatoren die „alten Großen“ nannten: Die Band der Kreismusikschule hatte freilich bereits ein voll ausgereiftes Programm dabei.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

klk