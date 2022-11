Bergcafé Wartenberg: „Wir hören nicht auf“

Von: Markus Schwarzkugler

Hoch und in grüner Umgebung gelegen ist das Bergcafé in Wartenberg. Es wird seine Gäste weiterhin empfangen. © Roland Albrecht

Das Bergcafé in Wartenberg schließt bald? Dieses Gerücht kursiert nun schon seit einiger Zeit und weit über Wartenberg hinaus. Dran ist aber nichts, betont die Wirtin.

Wartenberg – Wer den Anstieg am Burggraben in Angriff nimmt, kann schon mal ins Schnaufen kommen. Macht aber nix, schließlich ist das Ziel des Ganzen das Bergcafé, in dem feine Speisen auf einen warten. Und wer danach noch einen Verdauungsspaziergang machen möchte, der kann gleich weitermarschieren – den Nikolaiberg hinauf.

Entgegen anderslautender und sich in den vergangenen Wochen hartnäckig gehaltener Gerüchte kann man seinen freien Tag auch weiter so oder so ähnlich gestalten. Das Bergcafé schließt nicht. Nicht Ende des Jahres, und auch nicht auf absehbare Zeit. Das betont Wirtin Maria Angermaier auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir hören nicht auf“, sagt die 59-Jährige. „Keine Ahnung, wie das Gerücht in Umlauf geraten ist“, meint sie und hat zumindest eine Theorie, wie es hergegangen sein könnte.

Denn dass im Bergcafé bald Schluss sein würde, das war zuletzt weit über Wartenberg hinaus zu hören – das Lokal erfreut sich großer Beliebtheit auch auswärts, auch für Anlässe wie Taufen, Jubiläen, Hochzeiten, Geburtstage oder Vereinsfeiern.

„Auch mich fragen immer wieder welche, ob wir aufhören“, sagt Angermaier. Sie vermutet, dass die Gerüchte im Augst aufkamen, als das Bergcafé ausnahmsweise zu dieser Zeit mal dreieinhalb statt der gewöhnlichen zwei Wochen geschlossen hatte. Auch an vereinzelten Sonntagen sei mal zu gewesen, Hintergrund sei unter anderem ihre Bandscheibenoperation gewesen. Aber gleich aufhören? „Wir haben das in nächster Zeit nicht vor. Dass immer was sein kann, ist klar“, sagt die Wartenberger Wirtin.

Sie und ihr Mann Anton (61) betreiben das Bergcafé seit mittlerweile 33 Jahren, auch die Kinder helfen mit. „In der Küche sind wir zu fünft, Bedienungen sind es insgesamt zehn.“ Dass Corona und die damit verbundenen Zwangsschließungen, Hygiene- und Abstandsregeln auch bei den Wirtsleuten am Burggraben ihre Spuren hinterlassen haben, daraus macht Angermaier keinen Hehl. Hinzu kamen die Debatten um die Impfpflicht und die Quarantäne. „Aber wir haben das beste Team, das es gibt. Einer springt für den anderen ein“, sagt Angermaier froh, die sich auch an so manchen sich beschwerenden Gast erinnern muss, der die ganzen Auflagen nicht nachvollziehen wollte.

Unterkriegen lassen habe man sich davon aber nicht. Das Wirtepaar gönnt sich stattdessen mittlerweile drei Ruhetage die Woche, von Dienstag bis Donnerstag. Montags ist von 11 bis 14 und ab 17 Uhr geöffnet, freitags und samstags ab 17 Uhr sowie sonntags durchgehend ab 10 Uhr. Die Familie, die in dem Haus auch wohnt, betreibt das Bergcafé seit etwa 1950 in dritter Generation, schon vorher war dort eine Wirtschaft. „Mein Opa ist damals aus Lohhof gekommen“, erzählt Maria Angermaier. Die Familiengeschichte am Burggraben ist noch lange nicht vorbei.