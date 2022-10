Wartenbergs „Bibliothek der Dinge“

Ulla Zehtner (40) leitet das Medienzentrum in Wartenberg. © Kuhn

Das Wartenberger Medienzentrum will den Nachhaltigkeitsgedanken weiter in den Fokus rücken. Deshalb bietet es seit vergangenem Dienstag mit der „Bibliothek der Dinge“ eine neue Mediengruppe in der Gemeindebibliothek an. So ist es nun möglich, Dinge auszuleihen, die nur einmal oder selten gebraucht werden.

Wartenberg – Um herauszufinden, welche Gegenstände Sinn machen, führte die Bibliothek eine Umfrage unter Kunden und auf Facebook durch. Die Bücherei hat nun unter anderem Bastelutensilien, Musikinstrumente zum Ausprobieren und Sportutensilien wie Slackline im Angebot. Zudem gibt’s einen Entdecker-Rucksack, Kuchenbackformen oder Stromverbrauchszähler zum Ausleihen.

Ulla Zehtner ist Diplom-Bibliothekarin und Leiterin des Medienzentrums in Wartenberg. Sie setzte sich dafür ein, dass neben den klassischen Medien jetzt auch das alles verfügbar ist. „Die Idee an sich ist nicht neu, andere Bibliotheken bieten bereits ähnliche Gegenstände zum Verleih an. Es passt aktuell einfach sehr gut in die Zeit und ist wichtig für die Nachhaltigkeit, da man so nicht ständig Sachen neu kaufen muss“, erklärt Zehtner.

Die 40-Jährige leitet seit über zwei Jahren die Gemeindebibliothek in Wartenberg, zuvor arbeitete sie in der Gemeindebücherei in Gräfelfing, der Internationalen Jugendbibliothek in München und in der Stadtbibliothek in Helsinki. Das Projekt liege ihr sehr am Herzen, und sie freue sich, mit ihrem Team die neue Mediengruppe anbieten zu können. „Neben dem Gedanken der Nachhaltigkeit können nun auch Familien Gegenstände ausleihen, die sie sich eventuell sonst nicht leisten könnten“, sagt Zehtner. So stehe beispielsweise ein Keyboard oder eine Nintendo Switch zur Verfügung.

Ganz formell brauchte es für das neue Angebot eine Änderung der Benutzungssatzung. Sie legt nun die Leihfrist für die Gegenstände aus der „Bibliothek der Dinge“ auf zwei Wochen fest. Der Marktrat hat die Satzungsänderung einstimmig abgesegnet.

