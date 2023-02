Jugendgemeinschaft Wartenberg: Bier-Pong, Super Bowl, Lesung

Von: Klaus Kuhn

Programmplanung buchstäblich am grünen Tisch: In der Hauptversammlung der Jugendgemeinschaft wurde der Billard-Tisch kurzerhand umfunktioniert. © Klaus Kuhn

Die Jugendgemeinschaft Wartenberg sucht nach neuen Mitgliedern gegangen, und am besten nach jüngeren. Wie in der Jahreshauptversammlung gesagt wurde, soll der 56 Mitglieder starke Verein nicht nur in der Führung, sondern auch bei den Mitgliedern verjüngt werden.

Wartenberg – Der amtierende Vorstand hat dafür, zumindest was die Ausstattung angeht, vorgearbeitet und unter anderem in weitere Biertischgarnituren investiert, in Kühlmöglichkeiten für Getränke und Eiswürfel. Geplant ist die Beschaffung eines Zeltes für gemeinsame Festivalbesuche, aber auch von Sonnenschirmen für die Feste draußen. Unter dem Strich schloss die Kasse, geführt von Maxi Piechaczek, wegen dieser Investitionen negativ ab, aber das provozierte keine Debatten.

Im kommenden Jahr soll ein neuer Vorstand gewählt werden, und Vorsitzender Michael Weiß machte deutlich, dass jetzt mal Jüngere ran müssten, die bereit seien, etwas für die Jugend in Wartenberg zu tun. Die Veranstaltungen, die der Verein organisiert hatte oder bei denen er dabei war, seien durchweg erfolgreich gewesen.

Und weil das so war, fiel auch die Programmplanung recht leicht: Bier-Pong soll es wieder geben, den Super Bowl, ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier. Zudem wolle man weiter die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen pflegen. „Wir waren ja bei den Schützen, das war ganz lustig“, berichtete Weiß. Damit stand schon das Grundgerüst des Programms, das man einfach vom Vorjahr übernimmt.

Jugendreferent Simon Grandinger regte an, dass die Jugendgemeinschaft doch wieder etwas zum Ferienprogramm in den Sommerferien beitragen solle. Das griff der Vorsitzende auf und kündigte an, dass das Thema bei einer der nächsten Vorstandssitzungen sein werde. Grandinger meinte, es sei gut, wenn der Beitrag der Jugendgemeinschaft, wie übrigens auch alle anderen, so schnell wie möglich gemeldet werde, damit die Organisatoren auch planen könnten.

Im Mai oder spätestens Juni soll es eine Literaturveranstaltung mit Zielgruppe Mädchen zum Thema „Politischer Hass im Internet“ geben. Hierzu liegt dem Vorstand bereits ein Angebot für eine Lesung vor. Die gemütliche Sitzgruppe, die zum Jugendtreff im Bürgerhaus gehört, ist schon als passender Ort dafür angesehen. Weiß sprach von einem „wirklich aktuellen Thema“.

Ein Dank aller Aktiven ging an den Markt für die Verbesserung der Lüftungsanlage im großen Raum. Laut Vorstand hatte sich auch Grandinger dafür eingesetzt. Interessierter Gast war dritter Bürgermeister Bernd Scheumaier, der die Gelegenheit zu vielen Gesprächen am Rande nutzte.