Bubble-Tea und Burger auf der Wunschliste

Von: Klaus Kuhn

26 Kinder und Jugendliche beteiligten sich am Jugendforum im Bürgerhaus in Wartenberg und äußerten ihre Anliegen. © Klaus Kuhn

Wartenbergs Nachwuchs will mitmischen, das zeigte kürzlich das Jugendforum im Bürgerhaus.

Wartenberg – „Wir brauchen ein Schwimmbad! Unbedingt!“ riefen drei elfjährige Mädels, nachdem sie von Jugendreferentin Melanie Falzetta informiert wurden, dass die Heimatzeitung vor Ort sei. Jugendforum war am Samstag in Wartenberg im Bürgerhaus angesagt, und diese drei waren beileibe nicht die einzigen, die mitmischen wollen: Am Schluss waren es 26, die sich beteiligten.

Auf die Frage, ob der Thenner See denn nicht reiche, wurde Lotta Kretzschmar (11) deutlich: In ein Schwimmbad würden Kinder auch allein hin dürfen, weil eben immer jemand da sei, und im Winter sei eben Fehlanzeige. Tatsächlich hat die DLRG für ihre Kurse das Hallenbad im Josefsheim genutzt.

Unter der Leitung von Melanie Falzetta und Nico Schmidt als Vertreter vom Kreisjugendring trugen die Kinder und Jugendlichen im Alter von elf bis 16 Jahren Vorstellungen und Wünsche zusammen, machten aber auch deutlich, was sie gut finden.

In seiner Begrüßung hatte Bürgermeister Christian Pröbst zu Offenheit ermuntert, und die bekam er auch. So fanden etliche Jugendlichen es „lobenswert“, dass es einen Drogeriemarkt gibt, nannten aber auch Volksfest und Weihnachtsmarkt.

Die Frage, ob Jugendliche sich in Wartenberg ernst genommen fühlen, wurde mit einem großen „Ja!“ beantwortet. Aufatmen bei der Jugendreferentin war zu vernehmen.

Schulleiter Michael Braun dagegen muss noch arbeiten: Die Schule gehört zu den Orten, wo die Kids sich nicht so gern aufhalten. „Die Jugend kann ohne einen Bubble-Tea-Laden nicht überleben!“ Josy Rösler (11) verlangte nachdrücklich eine solche Verbesserung des Angebots. Da staunte der Fachmann: Generationen von Jugendlichen kamen ohne aus. Das war bei einer Filiale einer großen Fast-Food-Kette aus den USA schon anders. Dieser Wunsch war die große Konstante seit dem ersten Jugendforum. Der Sprungturm am Thenner See erschien dagegen nicht mehr auf der Wunschliste.

David Feller (14) kam mit dem Wunsch, den Skate-Platz zu beleuchten. Dann sei der auch abends nutzbar, dann würden nicht so viele ganz junge Kinder da herumfahren. „Das ist nervig“, fand er.

Amelie Schultz (15) wünschte sich ein Café oder ähnliches für die „älteren Jugendlichen“. Das hatte einen realen Bezug: Der Jugendtreff im Bürgerhaus ist ein Angebot, das sich nach den Worten von Nico Schmidt an die Altersgruppe der elf bis 14 Jahre alten Kinder und Jugendlichen richtet.

Genau an diesem Punkt wurde dann auch noch weiter gearbeitet, denn der Jugendtreff selbst stand am Schluss der Themenliste. Nico Schmidt wünschte sich Rückmeldungen zum Angebot, und die bekam er auch: Der Jugendtreff für Ältere war dabei oben auf der Liste, aber auch der Wunsch nach „mehr Programm.“

Und Melanie Falzetta könnte noch richtig Arbeit bekommen: An sie war der dringende Wunsch nach einer Wiederholung des Jugendforums gerichtet. Und die Ansage an die Kommunalpolitik war klar: „Sie hoffen, dass einige Wünsche realisiert werden können.“