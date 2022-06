Bühne frei für Wartenbergs Kultursommer

Zwei Monate Veranstaltungen auf dem Nikolaiberg

Diesmal gibt das Programm so richtig „Vollgas“, sagt der Bürgermeister: Der Wartenberger Kultursommer startet schon diese Woche. So sieht das Programm aus.

Wartenberg – Nächste Runde für den Wartenberger Kultursommer auf dem Nikolaiberg: Am Sonntag, 5. Juni, fällt mit dem Konzertabend „Rock am Berg“ mit der Classic-Rock-Band NoColour der Startschuss der Open-Air-Veranstaltungen, die bis in den August hinein stattfinden. Veranstalter ist der Markt Wartenberg.

Bei einem Pressetermin stellten Bürgermeister Christian Pröbst und 3. Bürgermeister Bernd Scheumaier das Programm vor. Den Abschluss nach zwei Monaten bildet ein Big-Band-Konzert am 6. August. Der Programmflyer listet elf Veranstaltungen auf. Nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen sind heuer jeweils nicht nur rund 200, sondern bis zu 499 Besucher drin.

Neu bei der dritten Auflage des Kultursommers (Pröbst: „2020 war ein Konzert, 2021 mehrere, und jetzt Vollgas“) ist ein Band-Festival, das vor allem Nachwuchsbands aus der Region eine Chance geben soll, vor einem großen Publikum zu spielen. Es findet am 9. Juli ab 15 Uhr statt. Meldeschluss ist der 1. Juli. Die ersten Anmeldungen sind Scheumaier zufolge schon eingegangen. Das Festival, das sich ausdrücklich nicht als Wettbewerb versteht, wird zusammen mit der Kreismusikschule organisiert. Scheumaier rührte schon mal die Werbetrommel, unter anderem damit, dass Horst Haubrich, ein absoluter Profi, für Ton und Licht sorgen werde. Angefragt worden sei beispielsweise auch das Erdinger Jugendzentrum Sonic, bekanntlich die Heimat vieler Bands.

Genauso neu sei die Gewichtung der Volksmusik, der der 31. Juli gewidmet wird. Da sei ab 15 Uhr ein regionales Volksmusiktreffen geplant, mit den Strogentalern, dem Volkstrachtenverein Wartenberg, den Fraunberger Ziachfreunden und Peter Bisaha, der gleich mit mehreren Gruppen auf den Nikolaiberg kommen wird, so auch am 26. Juni ab 15 Uhr, wenn er wieder mit seinen Musikerfreunden auftritt. Stolz ist Scheumaier darauf, den Orchesterverein unter der Leitung der Wartenbergerin Ute auf dem Hövel verpflichtet zu haben. „Damit bekommt der klassische Teil eine gewisse Gewichtung.“

Bei einigen Angeboten, etwa DeSchoWieda am 28. Juli, sollte man sich mit dem Ticketkauf beeilen. Hans Söllner (14. Juli ab 20 Uhr) verspricht nach den Worten Pröbsts ein Renner zu werden. Freilich auch Wolfgang Krebs am Samstag, 2. Juli (20 Uhr).

Mit dem Kinder- und Jugendchor Stella Cadente aus Bockhorn kommt am 8. Juli bei freiem Eintritt ab 19.30 Uhr sogar ein Kulturpreisträger nach Wartenberg. Für Scheumaier war entscheidend, dass sowohl regionale und lokale Formationen als auch anerkannte überregionale Stars im Programm vorkommen.

Die örtlichen Vereine sind bei der Bewirtung eingebunden. Die St.-Ulrich-Schützen, den Volkstrachtenverein, den Ski-Club Auerbach und den Henaheisl e.V. listete Scheumeier auf. Pröbst ergänzte, dass im Notfall immer auch die Familie Müller vom Hotel Reiter Gewehr bei Fuß stehe. Pröbst dankte Scheumaier für die Organisation, aber auch Max Kronseder, Dietmar Geier, Franz Ganslmaier und Peter Bisaha, die im Team seien.

Programm und Link zum Kartenvorverkauf finden sich auf der Homepage der Gemeinde unter www.vg-wartenberg.de/wartenberg.

Markus Schwarzkugler, Klaus Kuhn