Windrad in Auerbach: Frist für Einwendungen vorbei – Bürgerinitiative formuliert 57 Bedenken

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Ein umfangreiches Papier der Bürgerinitiative gegen die Änderung des Flächennutzungsplans für eine Windkraftanlage hat Johann Zehentner (r.) an Bürgermeister Christian Pröbst übergeben. © Klaus Kuhn

Zusammen mit der Landtagswahl findet am 8. Oktober in Wartenberg ein Ratsbegehren zum Windrad in Auerbach statt. Der Marktgemeinderat hat es nun abgelehnt, die Fragestellung zu ändern.

Wartenberg – Einer der wichtigsten Gründe dafür war, dass die Verwaltung dann mit der neuen Fragestellung wieder durch die ganzen bürokratischen Instanzen bis hinauf zum Innenministerium gemusst hätte. Dazu, so Verwaltungsleiter Werner Christofori am Mittwoch im Marktgemeinderat, könnte die Zeit zu knapp werden.

Die Bürgerinitiative (BI), die sich gegen das Windrad in Auerbach positioniert, hatte beantragt, die Fragestellung etwa so zu formulieren: „Wollen Sie, dass ein Windrad gebaut wird in Wartenberg, Ortsteil Auerbach?“ Das aber hätte, so Christofori, auch private Investoren betreffen können, und das wiederum sei rechtlich problematisch. Bei nur drei Gegenstimmen bleibt es jetzt bei der Frage: „Sind Sie dafür, dass der Markt Wartenberg das eingeleitete Bauleitverfahren ,Sondergebiet Windenergie Auerbach‘ fortführt?“

Genau dieses Bauleitverfahren ist aber sehr zum Ärger der Bürgerinitiative bereits im Gange. Am Dienstag endete die Einspruchsfrist im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. Für die BI, die sich gegen das Windrad wendet, hat Sprecher Johann Zehentner ein Papier mit mehr als 20 Seiten abgegeben, in dem die Bedenken der Bürgerinitiative zusammengefasst werden. Insgesamt sind es 57 verschiedene Punkte, ergänzt durch drei Stellungnahmen, unter anderem vom Kreisjagdverband.

Die Bürgerinitiative bezweifelt unter anderem die Wirtschaftlichkeit dieser Investitionen. So wird unter anderem der Windatlas, der hier als Entscheidungsgrundlage gedient hat, infrage gestellt: „Die getroffene Annahme über die Geschwindigkeit ist erwiesenermaßen falsch, was beispielhaft durch die erzeugte Leistung am Windrad München ersichtlich ist.“ Die Bürgerinitiative hat eine Grafik vorgelegt, wonach das Windrad an 200 Tagen im Jahr Strom für maximal 65 Ceran-Kochfelder liefere. Die BI führt weiter aus, dass Überschuss-Strom produziert werde, vor allem tagsüber, wenn die vielen Photovoltaikanlagen sogar dazu führen würden, dass an Wasserkraftwerken der sogenannte Leerschuss aufgefahren werde, weil zu viel Strom produziert werde.

Damit bezweifelt die BI aber auch die bereits in öffentlichen Veranstaltungen angesprochene Gewinnbeteiligung etwa des Markts Wartenberg. Angezweifelt wird zudem die Aussage von Bürgermeister Christian Pröbst, der Baumbestand im Wald, in dem das Windrad geplant ist, sei durch Käferbefall ohnehin vorgeschädigt. Die BI dagegen: „Der Wald ist in gutem Zustand.“

Weiter erinnert sie daran, dass der Landkreis jetzt schon zu den Kreisen mit dem geringsten Waldanteil gehöre. Das Windrad schädige die Waldbesitzer. Sogar der Betrieb der Ski-Sprungschanze in Auerbach könnte, so die Initiative, durch Windverwirbelungen beeinträchtigt werden.

Am Dienstag hat Bürgermeister Pröbst das umfangreiche Papier erst einmal nur zur Kenntnis genommen, vermied sowohl gegenüber dem Sprecher als auch gegenüber den Medien jeden Kommentar. Im Anschreiben, das nur von Zehentner unterzeichnet ist, heißt es, dass die „Anhänger und Unterstützer der Bürgerinitiative Wartenberg ausdrücklich erklären, dass sie sich durch die Änderung des Flächennutzungsplans und die Ausweisung des Waldgrundstücks als Sondergebiet für die Windenergieanlage persönlich betroffen fühlen“. Adressat ist nicht nur der Bürgermeister, sondern der gesamte Marktgemeinderat.

Wie viele persönliche Einwendungen übrigens bei der Marktgemeinde eingegangen sind, steht noch nicht fest. Deren Auszählung ist laut Pröbst bislang noch nicht erfolgt.