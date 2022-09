Ein Ärztehaus für Wartenberg

Bürgerversammlung: Bürgermeister Pröbst über Projekte und Finanzsorgen – Glasfaser auch in Außenorten

Ein Ärztehaus soll an der Thenner Straße 5 in Wartenberg errichtet werden. Am Mittwochabend in der Bürgerversammlung im Trachtenstadl packte Bürgermeister Christian Pröbst dazu aus.

Wartenberg – Doch ob das wirklich so umgesetzt wird, dazu werde erst der Marktrat in seiner Sitzung am 5. Oktober sowohl öffentlich als auch nicht-öffentlich beraten. „Wir werden schauen, was wir als Gemeinde leisten wollen und was andere leisten wollen“, meinte Pröbst mit Blick auf die Finanzierung.

Das Thema Geld konnte er in seinem rund einstündigen Bericht an vielen Stellen nicht auslassen. Der Schuldenberg ist binnen 20 Jahren von gut 3,7 auf 6,4 Millionen Euro angewachsen. „Wir haben einfach weniger Einnahmen als Ausgaben. Die Tendenz geht klar in Richtung mehr Schulden.“ Manches, wie die dringend nötige Sanierung des Hauses für Kinder (2,1 Mio. €), habe man nicht mehr schieben können.

Gerade in finanzieller Hinsicht bedauert Pröbst, dass die Heizung in der Schule – freilich konnte der Mittelschulverband die Krisenlage von heute damals nicht erahnen – auf Erdgas umgestellt wurde. Da musste auch so mancher der lediglich gut 60 Zuhörer im Saal voller Galgenhumor schmunzeln – Corona hatte wohl den einen oder anderen Bürger vom Kommen abgehalten. „Wir haben jetzt schon 170 000 Euro mehr Kosten als geplant und über 300 000 Euro in die Anlage investiert“, sagte Pröbst. Es brauche sogar einen Nachtragshaushalt.

Schlaglöcher, Grün-Pflege, öffentliche Toiletten: Die Wartenberger äußern ihre Wünsche In Bürgerversammlungen – so sagt es schon der Name – sollen auch die Bürger gehört werden. In der Wartenberger meldet sich eigentlich immer Willi Busch zu Wort. Der war nun verhindert, doch Bürgermeister Christian Pröbst konnte augenzwinkernd beruhigen: Busch hatte ihm seine Wünsche freilich vorab zugeschickt. Unter anderem regt Busch an, bei Veranstaltungen auf dem Nikolaiberg neben Flaschen – aus denen nicht jeder trinken wolle –, auch Trinkgefäße anzubieten. Einfach Wasseranschluss hochlegen, um Gläser spülen zu können – das würde das Budget laut Busch nicht zu sehr belasten. „Wir nehmen das zu Protokoll“, versprach Pröbst.

Stockschütze Hans Holzapfel ärgert sich über die vielen Schlaglöcher am Parkplatz am Sportgelände. Er meinte, sich an eine Vereinbarung erinnern zu können, der zufolge der Boden, der im aktuellen Zustand für nasse Füße sorge, hergerichtet werde. Pröbst verwies auf die angespannte Finanzlage und hielt es zumindest für möglich, dass ein Teil des Platzes befestigt wird.

Vor vier Jahren habe er im Marktrat die Debatte über eine öffentliche Toilette am Marktplatz verfolgt. „Man hört seitdem nichts mehr“, bedauerte Holzapfel. „Die oidn Leid können’s nimma so lang halten wie ihr junge.“ Dazu sagte Pröbst, dass eventuell im Zuge des Rathaus-Umbaus Platz für ein WC frei werde – oder im eben eben erst erworbenen Hasler-Haus (siehe auch Hauptbericht).

Um die Grün-Pflege sorgte sich in der Versammlung unter anderem Ewald Strohmeier. An der Pesenlerner Straße schneiden ihm zufolge manche Anwohner ihre Hecke und räumen entsprechende Hinterlassenschaften dann auch brav weg, andere würden aber alles liegen lassen. Das Problem betreffe aber wohl den ganzen Ort, mutmaßte Strohmeier. „Du bist ein braver Bürgermeister und glaubst, dass die Leut auch so sind“: Mit diesen Worten nahm er Pröbst in die Pflicht. Der gestand: „Wir müssen tatsächlich ein bisschen strenger sein. Das werde ich mir zu Herzen nehmen“, versprach Pröbst und erntete Applaus. mas



Die aktuelle Lage verlangt es fast: In der Verwaltungsgemeinschaft wird gerade an einem Notfallplan gearbeitet, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Dieser soll Pröbst zufolge das Vorgehen etwa bei Stromausfall, Hochwasser, Kanalbruch oder Wasserversorgungsproblemen regeln. „Man muss mal was in der Schublade haben“, sagte Pröbst. Wie berichtet, gibt es einen solchen Handlungskatalog für den Blackout bereits in der Gemeinde Oberding.

Im Neubaugebiet Kleinfeld West soll laut Pröbst bis Ende des Jahres der Kaufpreis vorliegen, außerdem der Plan, wie viele der Parzellen die Gemeinde zunächst veräußern will – und wann.

Im Alten Schulhaus soll im Obergeschoss eine Wohngemeinschaft für Senioren entstehen. Die bis zuletzt dort lebenden Mieter sind ausgezogen – „nicht ganz freiwillig“, wie Pröbst zugab. Sollte man erneut nicht genug Interessenten für eine solche WG finden, „dann wollen wir nächstes Jahr an eine größere Familie vermieten“.

Die Marktgemeinde hat das Hasler-Anwesen am Marktplatz 11 gekauft (siehe auch Kasten). Was dort umgesetzt werden soll? Dazu konnte Pröbst noch keine Angaben machen. „Das Planen pressiert no ned so recht“, meinte er unter Verweis auf – na klar – die Kassenlage.

Handeln muss die Gemeinde beim Thema Kita- und Krippenplätze. „2023 haben wir wahrscheinlich zu wenige“, meinte Pröbst. Deswegen arbeite die Gemeinde bereits mit dem Josefsheim an einer Lösung. Dort ist bekanntlich eine Kinderkrippe untergekommen, die Trägerschaft hat die Gemeinde an das Seraphische Liebeswerk, also dem Träger des Josefsheims, übergeben.

Was die Besucherzahlen beim monatlichen Markt am Marktplatz angeht, befand Pröbst: „A bissl mehra derfad geh.“ Für die Umsetzung des Nahwärmenetzes westlich der Strogen werde die Gemeinde derzeit anwaltlich beraten. Würde sie das Netz selbst betreiben, müsste sie das ohne Gewinnerzielungsabsicht tun, ein externer Anbieter würde dagegen gewinnorientiert vorgehen, erklärte Pröbst eine wichtige, noch zu klärende Frage. Ziel sei, das Netz jedem Bürger anbieten zu können.

Der Glasfaserausbau, der bekanntlich von den Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser und nun doch auch von der Telekom 2023 vorangebracht werden soll, wird laut Pröbst auch in den Außenorten möglich sein. „Für die Unternehmen ist das besonders wichtig.“ Ein Beschäftigter dort habe ihm einmal berichtet, dass er für das Versenden von E-Mails ins Büro nach München fahren müsse.

Den Bürgern dankte Pröbst „für die Geduld heuer und hoffentlich auch im nächsten Jahr“. Gemeint war die Sanierung der Strogenstraße, die wie berichtet kürzlich auf 2023 verlegt worden ist. „Es ist strapaziös, mit dieser Baustelle zu leben“, gab Pröbst unumwunden zu.