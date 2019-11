Mama-Taxis lösen Verkehrschaos aus

Die Bürger Wartenbergs haben großes Interesse an der Kommunalpolitik. Das zeigte sich einmal mehr am Donnerstagabend bei der Bürgerversammlung. Rund 200 Zuhörer waren in den Trachtenstadl gekommen. Heißes Thema: das morgendliche Verkehrschaos an der Marie-Pettenbeck-Schule.

VON MARKUS SCHWARZKUGLER

Wartenberg – Die Bürger Wartenbergs haben großes Interesse an der Kommunalpolitik. Das zeigte sich einmal mehr am Donnerstagabend bei der Bürgerversammlung. Rund 200 Zuhörer waren in den Trachtenstadl gekommen. Einige von ihnen beteiligten sich eifrig an der abschließenden Fragerunde. Kritik gab es etwa am Zustand der Strogenstraße oder an den Neubau-Plänen für die Hartlbrücke. Ein heißes Thema hatte 3. Bürgermeister Christian Pröbst schon zuvor angesprochen: das morgendliche Verkehrschaos an der Marie-Pettenbeck-Schule.

In Abwesenheit der beiden schwer erkrankten Gemeindechefs Manfred Ranft und Peter Schickinger ist Pröbst seit mittlerweile über 100 Tagen der Chef im Rathaus. Zumindest bei Ranft ist eine Rückkehr – „wenn alles gut geht“, so Pröbst – in Sicht, und zwar am 27. Dezember.

„Die Parksituation an der Schule ist in der Früh katastrophal“, sagte Pröbst. Das Problem: Viel zu viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. „Das kann so nicht weitergehen“, kritisierte Pröbst und kündigte an, dass ab Montag dreimal die Woche Kontrollen von der Verkehrswacht vorgenommen werden. Ein Kind sei aufgrund der unübersichtlichen Situation kürzlich vor den Bus gelaufen.

Rektor Michael Braun meinte: „Es wird einfach nicht besser.“ Und das, obwohl die Schule das Projekt „Zu Fuß zur Schule“ auf den Weg gebracht hatte. Dabei winkt denjenigen, die am häufigsten zur Schule gehen, ein Pokal (wir berichteten). „Wenn die Eltern das boykottieren, haben wir ein Problem“, sagte Braun. Gegen 7.50 Uhr bilde sich eine Autoschlange von der Thenner Straße bis zu den Lehrer-Parkplätzen. Die Fahrzeuge stünden „kreuz und quer“.

Die Eltern könnten ihre Kinder am Festgelände oder bei den Containern an der Thenner Straße aussteigen lassen und so das Ganze etwas entzerren, so eine Idee Pröbsts. Der Schulweg von da aus sei aufgrund der Elternlotsen ja auch sicher.

Brennpunkt Strogenstraße

„Man sollte den Kindern ein bissl Vertrauen geben, dann funktioniert das schon“, meinte der 3. Bürgermeister. Ansonsten könnte es dazu kommen, dass die Straße eine Stunde vor Schulbeginn gesperrt wird, wie das etwa in Moosburg gehandhabt wird. Diesen Vorschlag, der bei Pröbst durchaus Anklang fand, brachte Zuhörer Stefan Huber ins Spiel.

Auch der Zustand der Strogenstraße sorgt für Ärger. Vor seinem Haus bilde sich auf dem Fußweg eine „Riesenpfütze. Das dritte Jahr hintereinander spreche ich das jetzt an“, sagte Wilfried Busch. An der Straße müsse dringend etwas getan werden, ergänzte Leo Lindner, der auf die lärmgeplagten Anwohner nicht zuletzt aufgrund der vorbeifahrenden Kieslaster verwies. Trotz Dreifach-Verglasung seien diese noch im Haus zu hören. So sei es im Strogenpark nicht möglich, sich entspannt auf Balkon oder Terrasse zu sitzen. Durch die Abfräsarbeiten an der Straße staue sich an den Gittern nun noch mehr Wasser. Fakt ist: Für den Fußweg ist der Markt zuständig, für die Fahrbahn, da es sich bei der St 2082 um eine Staatsstraße handelt, aber nicht.

„Pfui“- und „Hör auf“-Rufe erntete Busch, als er wegen des seiner Meinung nach langen Fußmarsches zum Stadl vorschlug, die Bürgerversammlung künftig in Strogenhalle oder Reiter-Saal zu verlegen oder zumindest einen Shuttle-Bus zum Stadl zu organisieren.

Ob die Nikolaibergstraße nun verbreitert werde, wollte Busch zudem wissen. Aus Kostengründen (über 150 000 Euro) sei das Thema abgesetzt worden, erklärte Pröbst. Es sei aber für die Zukunft nicht vom Tisch.

Mit Maximilian Suchanek meldete sich auch ein jüngerer Bürger zu Wort. Er ist Azubi am Flughafen und verwies auf seinen nicht gerade kurzen Arbeitsweg über Erding. Er wünscht sich einen Bus von Wartenberg zum Flughafen. „Sonst müsste ich mit 18 aufs Auto umsteigen“, meinte Suchanek.

Busverbindung zum Flughafen?

„Bitte Antrag ausfüllen, damit das in den Gemeinderat kommt“, meinte Pröbst dazu. Man könne eine Buslinie beantragen, eine eigene aus dem Boden stampfen allerdings nicht. Rund 800 Bürger der Verwaltungsgemeinschaft arbeiten laut Pröbst am Flughafen. Das Problem ist ihm zufolge nur, die unterschiedlichen Arbeitszeiten mit den Busfahrten unter einen Hut zu bringen.

Wie es denn mit einem möglichen medizinischen Versorgungszentrum aussehe, wollte Huber wissen. Die Gespräche liefen, mehr könne er dazu aber noch nicht sagen, antwortete Pröbst.

Kritik am Neubau der Hartlbrücke

Zudem kritisierte Huber, dass beim Neubau der – dann breiteren – Hartlbrücke kommendes Jahr kein sicherer Schulweg bedacht worden sei. Auch die Umleitungen während der Arbeiten würden keinen Sinn ergeben. Huber nannte das Ganze „eine Verschwendung von Steuergeldern“ und beantragte, die Brücke kleiner zu bauen und den Schulweg zu beachten.

Pröbst entgegnete dem, dass man das Thema noch einmal in einer Marktratssitzung behandeln könne. Er gab jedoch zu bedenken, dass bereits jetzt vor der Brücke Tempo 30 und auf ihr Tempo 10 herrsche. „Es reicht meiner Ansicht nach, dass der Fußweg breit genug ist.“ Irgendwann müssten die Kinder so oder so die Strogenstraße überqueren. Bei allen anderen Brücken müsste man dann auch anders vorgehen. „Aber dann können sich keine Pkw begegnen“, meinte Pröbst und erntete dafür Applaus.

Fasching: Umzug am Samstag geplant

Der aktuelle Chef im Rathaus kündigte zudem an, dass ein Umzug am Faschingssamstag in Planung ist. Das Treiben am Faschingsdienstag nimmt ihm zufolge nämlich immer mehr ab. Vereine und Gruppierungen könnten sich noch bis zum 27. November melden, ab zehn Meldungen werde weiter geplant.

Außerdem unterzeichnete Pröbst zusammen mit Landrat Martin Bayerstorfer und Kathrin Löblein vom Landratsamt den Vertrag für den Famienstützpunkt. Diesen gibt es ab kommendem Januar im Bürgerhaus.