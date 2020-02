„Burgermoasta Song“: CSU Wartenberg geht unter die Filmemacher

Die Wartenberger CSU steigt in die Filmbranche ein: Bürgermeisterkandidat Christian Pröbst stellte in der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands am Dienstagabend ein witziges Video mit dem „Burgermoasta Song“ vor.

VON HENRY DINGER

Wartenberg – Darin zu sehen sind die Listenkandidaten der CSU für die Kommunalwahl. In dem zweiminütigen Filmchen, das es auf der Facebook-Seite der Partei zu sehen gibt, scharen sie sich um einen Partygrill, und Pröbst steht mit der Grillzange vor brutzelndem Fleisch. „Da erste Burgermoasta, der a Burger grillen ko!“, heißt es im Refrain.

Pröbst betonte, er wolle an diesem Abend keinen Wahlkampf betreiben. Dennoch erklärte er, wie viel Spaß es ihm bereite, vor „super Leuten“ zu stehen, deren Bürgermeister er gern wäre. Der Ortsverband sei sehr aktiv, und „wir werden uns nicht nach der Wahl verstecken wie das andere machen werden“, so Pröbst. Er verwies auf mindestes fünf Veranstaltungen pro Jahr in der vergangenen Legislaturperiode. Außerdem schreibe er auf jeder Gemeinderatssitzung ein kleines Protokoll, das jeder im Internet einsehen könne.

„Es ist toll, diesem Ortsverband vorzustehen und zu erleben, wie sich die Menschen tatkräftig gegenseitig unterstützen“, sagte CSU-Ortschef Markus Straßberger im Gasthof Reiter. Nach wie vor sei die CSU eine Volkspartei, die viele Menschen integrieren und begeistern könne und mit der sich viele identifizieren könnten.

Straßberger ging in seiner Rede auf zwei Themen ein, „die nicht nur die große Politik, sondern auch den Ortverband betreffen“. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe gesagt, „das Internet ist für uns Neuland“. „Das stimmt. Auch wenn wir wissen, wie man Seiten aufruft und E-Mails versendet, so wissen wir doch nicht, welche Algorithmen im Hintergrund laufen“, so Straßberger. „In den sozialen Netzen geht es rund, es wird unsachlich diskutiert und Meinungsbildung betrieben, die ein wirkliches Problem für unsee aktuelles demokratisches System ist. Das betrifft uns ganz aktiv. Wir wissen nicht mehr genau, wer was veröffentlicht und wessen Meinung wirklich hinter einem angezeigten Namen steckt.“ Man müsse sich genau überlegen, wie man diese Medien nutze und was man glaube.

Der Ortsvorsitzende ging auf ein zweites Merkel-Zitat ein, in dem es heißt, „der Staat muss der Gärtner sein, nicht der Zaun“. Das bedeute, „dass man nicht mit Verboten agieren muss und alles Mögliche reglementiert“, sondern man müsse die Saat ausbringen und warten, bis Dinge von selbst entstünden. „Das heißt aber auch, mal Verantwortung zu übernehmen und nicht gegen alles zu sein, sondern auch mal Dinge zu arrangieren.“

Landrat Martin Bayerstorfer gingin seiner Ansprache auf Landkreis-Themen wie die Einrichtung einer Kinderstation am Klinikum Erding ein. Im Anschluss wurden 19 Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit im Ortsverband geehrt.