Wartenberger Kirchturm: Damit die Glocken nicht herunterfallen

Von: Markus Schwarzkugler

Die erste Spende ist schon da: Der Pfarrgemeinderat überreichte Pfarrer Gregor Bartkowski (l.) 1200 Euro für die anstehende Kirchturmsanierung. © spa

Bei Kirchen hat man irgendwie den Eindruck, sie stehen für die Ewigkeit. Doch auch dort braucht es ab und an Erneuerung, auch bei auf den ersten Blick recht stabil wirkenden Glocken. Die fünf im Wartenberger Kirchturm sind wohl auch für das kommende Jahrzehnt sicher, doch sie erreichen bald das Ende ihrer Lebensdauer, vier Stück sind besonders rostanfällig. Dass mal eine herunterfällt, will niemand erleben. Der Ersatz ist kostspielig. Das war nun Thema einer Informationsveranstaltung der Pfarrei.

Wartenberg – Pfarrer Gregor Bartkowski teilte mit, dass man überlege, die Glocken zu erneuern. Gerald Fischer, Sachverständiger der Abteilung Kirchenmusik im Ordinariat, hatte schon im Juli bei einer Turmbegehung ein Gutachten erstellt, das er nun vorstellte. Die Pfarrkirche Mariä Geburt hat ihm zufolge ein Geläut aus fünf Glocken, genannt Anton, Maria, Herz Jesu, Josef und Creszentia. Bei Herz Jesu handelt es sich um eine Bronzeglocke aus dem Jahr 1920, die restlichen vier sind aus Eisenhartguss (1948) – „und damit problematisch, denn Eisenhartguss ist nichts anderes als Gusseisen, ein typischer Ersatzstoff für Glocken aus der Zeit nach den beiden Weltkriegen – mit sehr schlechten Klangeigenschaften, die oft noch deutlich unter denen von Gussstahl liegen“, erklärte Experte Fischer. Die Gusstechnik lasse zudem keine besondere äußere Gestaltung wie Aufschriften oder Motive zu.

Eisenhartguss sei nicht zuletzt technisch hochproblematisch: Aufgrund vieler Gussblasen, sogenannter Lunker, sei das Material sehr spröde und zudem wegen seines vergleichsweise hohen Kohlenstoffanteils von vier Prozent äußerst rostanfällig. Der Rost führe in den Lunkern im Inneren der Glocke zu einer fatalen Volumenzunahme und damit zum Bersten des Materials – bis hin zum Abstürzen der Glocke.

Laut Fischer geben Experten dem Werkstoff eine technische Lebensdauer von etwa 100 Jahren. Zudem hätten die Glocken im Vergleich zu vom Ton her gleichen Bronzeglocken deutlich größere Proportionen bei Durchmesser und Gewicht und seien so auf Dauer eine höhere Belastung für den Turm.

Der Wartenberger Glockenstuhl ist Fischer zufolge eine technisch gut entwickelte Stahlkonstruktion aus der Nachkriegszeit. Er sei relativ schmal dimensioniert, seine Verbindungen, vor allem an den Knotenblechen, überwiegend geschraubt und noch wenig rostbefallen. Auch der Rest der Anlage sei noch in gutem Zustand.

„Beim Probeläuten verhielt sich der Turm ruhig, so dass hier kein Resonanzproblem befürchtet werden muss“, erklärte Fischer. Der Sachverständige bilanzierte: „Einerseits ist die Anlage wohl auch noch für das kommende Jahrzehnt sicher, andererseits ist die Lebensdauer der vier Eisenhartgussglocken begrenzt. Ob die anstehende Turmsanierung auch für eine Erneuerung der Glocken genutzt wird, ist eine Entscheidung der Gemeinde.“ Am Mittwoch, 14. Dezember, steht der Zuschussantrag für Sanierungsmaßnahmen am Kirchturm auf der Tagesordnung des Marktrats, der ab 19 Uhr im Trachtenstadl tagt.

Allzu entspannt sollte man mit den Glocken jedenfalls nicht sein. Fischer berichtete, dass im Ruhrgebiet welche derselben Art schon mal heruntergefallen sind. „Für die neuen leichteren Glocken wäre dann auch ein Holzglockenstuhl das Beste, da die Lebensdauer eines Stahlglockenstuhls auch bei ungefähr 100 Jahren liegt.“ Zum Glockeneinbau müsse der Turm aufgebrochen werden.

Pfarrer Bartkowski hat bereits ein Angebot für vier neue Glocken bei Weiterverwendung des Stahlglockenstuhls eingeholt, das sich auf 177 000 Euro beläuft. Die Lieferung erfolgt ein Jahr nach Bestellung. Vom Ordinariat gibt es jedenfalls zehn Prozent Zuschuss. Damit ergibt sich eine harte Nuss für die Kirchenverwaltung. Sie zu knacken, macht aber Sinn, denn der Gerüstbau für die anstehende Turmsanierung könnte gleich für die Glocken mitgenutzt werden. Das Gerüst kostet 200 000 Euro – hier allerdings mit 85 Prozent Zuschuss.

Neben dem möglichen Zuschuss von der politischen Gemeinde – sie hat bekanntlich finanzielle Sorgen – hofft die Pfarrei auf Spender und eventuell auch einen Stifter. „Das ist eine Anschaffung für ein halbes Jahrtausend“, sagte der Pfarrer. Es gab noch den Vorschlag, doch einen Förderkreis zu gründen. Der Pfarrgemeinderat hatte dann gleich eine Überraschung parat mit einer Spende über 1200 Euro.

spa/mas