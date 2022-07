Das Wartenberger Freiluft-Klassenzimmer

Viel zu lernen und zu erleben gibt es bei dem neuen Pfad oberhalb des Schrader-Velgen-Rings. Ideengeber war Franz Gerstner (l.), Manfred Ranft (daneben) brachte das Thema als Bürgermeister voran. Sein Amtsnachfolger Christian Pröbst (M.) freute sich nun zusammen mit ihnen und den Schulkindern über die Einweihung. © Klaus Kuhn

Eben erst ist in Wartenberg ein neuer Wanderweg eingeweiht worden, nun war der neue Wald-Lehrpfad an der Reihe.

Wartenberg – 2018 hatte der damalige Bürgermeister Manfred Ranft, nachdem ein Lärchenbestand oberhalb des Schrader-Velgen-Rings hiebsreif und entsprechend geerntet worden war, die ersten Schritte zu einem Wald-Lehrpfad unternommen. Die Idee war von Franz Gerstner gekommen. Nun ist der Pfad fertiggestellt. Bei der Einweihung dankte Ranfts Nachfolger Christian Pröbst seinem Amtsvorgänger bei dem kleinen offiziellen Akt dafür, dass er damit angefangen hatte: „Eine tolle Sache.“

Ranft war sichtlich angetan davon, was aus der Idee von damals geworden ist. Die Planungsleistung hat die Försterin der Waldbesitzervereinigung (WBV), Susann Schröker, erbracht. „Sie hat die Ausbildung dazu gehabt, und dann hat das Hand und Fuß, meinte WBV-Kreisvorsitzender Rainer Mehringer lobend über sie zur Heimatzeitung. Die Vereinigung hat zwölf Bäume beigesteuert, Förderung gibt’s von der Regierung von Oberbayern. Mehringer: „Die Kinder heute kennen oftmals 20 Automarken, aber keine fünf Baumarten.“

Konrektor Walter Baumann von der Marie-Pettenbeck-Schule erläuterte, dass Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen viel geleistet hätten. Sie haben ergänzende Schautafeln mit Vogelarten und anderen Tieren bis hin zum Borkenkäfer gestaltet, QR-Codes dazu gestellt, so dass jeder mit einem Smartphone weitere Informationen bekommen kann. Pröbst sprach von einem „Freiluft-Klassenzimmer“.

Gemeinsam mit den Kindern ging es auf den Rundweg, Baumann führte die von den Schülern gestalteten Tafeln vor. An einer Stelle konnten die Kinder sich mit den Tieren messen, was die Sprungweite angeht. Der Bauhof hatte alles liebevoll gestaltet, was ein Extralob vom Chef gab.

Weil sich ein Spielplatz anschließt, sieht Pröbst den Lehrpfad bestens geeignet für Wandertage. Für Mehringer hat er aber noch eine weitere Funktion: „Die Fläche ist ökologisch enorm aufgewertet worden.“ Viele Tafeln stehen an den Bäumen, benennen die Art, liefern weitere Infos. Der Artenreichtum auf dieser vergleichsweise kleinen Fläche sei gewaltig.

Auf die Frage der Heimatzeitung, ob der Markt dieses Gebiet denn nicht aufs Ökokonto buchen könnte, musste Pröbst spontan erst mal passen, hielt das dann aber für durchaus überlegenswert. „Das müssten wir prüfen, wir sind ja an dem Thema momentan dran.“ Für die Kinder sponserte der Markt Butterbrezn, Getränke und Süßigkeiten, wobei die Brezn am stärksten angesteuert wurden. Erst als der Bürgermeister mit dem Karton herumging, griffen die Kinder auch beim Süßen zu.

