Das Wartenberger Ökokonto

Die Marktgemeinde Wartenberg erstellt ein sogenanntes Ökokonto. Inwiefern sie davon profitiert, erklären wir im Folgenden.

Wartenberg – Der Markt Wartenberg richtet ein neues Ökokonto ein. Das hat der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss einstimmig und nach ausführlicher Vorstellung beschlossen. Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) erklärte, dass die Gemeinde mit dem Konzept Flächen bevorraten kann, auf die bei späteren Bebauungsplänen ohne großen Rechenaufwand zurückgegriffen werden kann. Sie würden für spätere Ausgleichsmaßnahmen herangezogen. So profitiere der Naturschutz schon früh, und die Gemeinde werde dafür durch geringere Forderungen an die Ausgleichsflächengröße honoriert.

Der erste Bereich, in dem so etwas angedacht ist, grenzt unmittelbar an die Kleingartenanlage entlang der Straße Richtung Pesenlern an. Hier geht es um zunächst 30 000 von insgesamt 124 000 Quadratmetern. Von dem Bereich warne die Räte sofort überzeugt.

Vorangegangen war, wie Pröbst berichtete, eine Besichtigung möglicher Flächen mit Mitgliedern des Gremiums. Mit im Boot ist auch der Obst- und Gartenbauverein, der in Person von August Groh und Lee Voithenleitner vertreten war und in der Sitzung Rederecht erhielt.

Die Vorzüge der jetzt vorrangigen Fläche bestehen darin, dass sie ohnehin entwickelt werden muss und im Rahmen des Hochwasserschutzes als Überschwemmungsgebiet eingetragen ist. Bauen darf dort also niemand. So wird es jetzt ein „artenreiches Feuchtgrünland“, und es gibt die Hoffnung, dass die Gartler in der bewährten Manier bei der Anlage mit dabei sind. Dazu zeigte sich Groh grundsätzlich bereit, er deutete aber auch an, dass der Verein mit seinen Kräften haushalten müsse. Fortbildung für die Mitarbeiter vom Bauhof wäre aber eine feine Sache, meinte Groh.

Das Ganze hat einen Hintergrund, denn völlig umsonst gibt es die ökologische Aufwertung der Flächen nicht. Planer Franz Pezold kalkuliert grob mit 2,50 Euro pro Quadratmeter, was rund 60 000 Euro für den jetzt angedachten Bereich ausmachen würde. Er erklärte aber, worin der Sinn solcher Ökokonten besteht: Der Eingriff in den Naturhaushalt sei in wenigen Arbeitstagen vollzogen. Eine ökologische Aufwertung aber brauche einfach Zeit für Aufwuchs von Pflanzen. Wenn jetzt eine Gemeinde gewissermaßen auf Vorrat Flächen aufwerte oder anlege, entfalle dieser Zeitverzug, der Ausgleich für einen Eingriff in den Naturhaushalt wirke sofort. Darum gebe es quasi eine Verzinsung von drei Prozent, woher der Name Konto kommt.

Ein Beispiel sei die Gemeinde Langenpreising, die für die Erweiterung des Gewerbegebiets Straßäcker eigentlich 12 500 Quadratmeter ökologische Ausgleichsflächen anlegen müsste. Weil sie aber, anders als der Markt Wartenberg, bereits mit einem Ökokonto gearbeitet habe, sei hier der Ausgleichsbedarf auf 10 000 Quadratmeter reduziert gewesen, so Pezold.

Der Markt überarbeitet mit den neuen Überlegungen einen Plan für Ökoflächen aus dem Jahr 2003, und der ist gleich an mehreren Stellen nicht mehr aktuell. So sind einige Flächen verkauft worden, wieder andere erwiesen sich als derart wertvolle Ackerflächen, dass sie für einen Ausgleich nicht mehr verwendet werden sollten.

Der Rat erteilte dem Konzept seine Zustimmung. Der Architekt wurde mit der weiteren Ausarbeitung des ersten beschlossenen Gebiets beauftragt. Der Plan von 2003 hatte für insgesamt 36 Teilflächen konkrete Maßnahmen zum Inhalt, die nur in wenigen Fällen umgesetzt worden sind. Heute arbeitet Pezold mit gröberen Zielvorgaben, wobei er zwischen den höher gelegenen Gebieten und der Schotterebene unterscheidet, für die er unterschiedliche Ziele formulierte (Bericht folgt).

