Datenwolke: Markträten rauchen die Köpfe

Die Digitalisierung macht auch vor dem Markt Wartenberg nicht Halt. Im Gegenteil: Die Markträte wollten aus freien Stücken moderne Wege gehen und nutzen deswegen seit geraumer Zeit eine sogenannte Cloud, also eine digitale Datenwolke. Neben dieser Wolke steigt nun aber auch Rauch auf, und zwar von den Köpfen der Markträte. Denn: Sie haben ein wenig den Überblick über ihre Sitzungsunterlagen verloren.

Wartenberg – Manche Dokumente in der klassischen Ladung per Einschreiben, andere in der Cloud, wieder andere per E-Mail. „Ich habe den Überblick verloren“, gestand Michael Paulini (SPD) in der Marktratssitzung am Mittwochabend. In die Cloud sollten seiner Meinung zum Beispiel auch alle Protokolle rein. So sei das Ganze aber „ein bissl unübersichtlich“.

In Zukunft vielleicht nur noch über die Cloud arbeiten, das hatte Bürgermeister Manfred Ranft zu Beginn der Debatte vorgeschlagen. Damit konnte er jedoch bei weitem nicht jeden Rat begeistern. „Wenn ich was lese, will ich’s in der Hand halten“, lautete Sebastian Baumanns (Neue Mitte) Plädoyer für die Zustellung der Unterlagen per Brief. „Und wenn ich mich hier so umschaue“, fügte Baumann hinzu, „hat jeder die Unterlagen vor sich auf dem Tisch liegen“. Auch Paul Neumeier forderte, weiter auf Papier zu setzen.

„Es ist mühsam, einen Teil auf Papier zu haben und einen Teil in der Cloud. Da bissl was, da bissl was – das ist nicht befriedigend“, meinte Vize-Bürgermeister Peter Schickinger (FWG). Dafür hatte Franz Gerstner (CSU) einen Geheimtipp parat. Seine Feststellung: „Wennst was nicht hast, dann hast es in der Cloud“, sagte er unter dem Lachen seiner Ratskollegen.

„Alle Unterlagen sollte es mindestens auch in der Cloud geben“, forderte CSU-Ortschef Markus Straßberger. „Sonst weißt du nicht, was du wegschmeißen kannst.“ Als Informatiker müsse er sowieso den elektronischen Weg unterstützen.

Vielleicht sollte man ohnehin noch eineinhalb Jahre abwarten, weil dann eh ein neuer Gemeinderat gewählt werde, überlegte Baumann. So weit ging der Blick des Gremiums dann doch nicht. Denn es dringt schon ein Licht durch die dunkle Datenwolke. Zum 1. Oktober bekommt Wartenberg mit Werner Christofori nämlich einen neuen Geschäftsleiter. Und der hat bei seinem bisherigen Arbeitgeber in Isen Erfahrung mit einem umfangreichen Ratsinformationssystem gemacht.

Das Fazit der Debatte fasste Ranft zusammen: „Wir machen’s weiter zweigleisig und ab Oktober dann vielleicht ein Ratsinformationssystem.“

Rubriklistenbild: © dpa