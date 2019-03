Demenz-Ausstellung in der Klinik Wartenberg: Selbstständig, so lange es geht

Menschen mit Demenz besser verstehen können: Einen Teil dazu beitragen will die Wanderausstellung „Was geht. Was bleibt. Leben mit Demenz“ des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Sie gastiert von Montag, 4., bis Freitag, 22. März, im Eingangsbereich West der Klinik Wartenberg (siehe auch Kasten). Deren Demenzbeauftragte Christina Sievers spricht im Interview darüber, was sie sich von der Ausstellung verspricht, und wie der Umgang mit erkrankten Menschen am besten zu bewerkstelligen ist.

Wartenberg – Frau Sievers, mit der Ausstellung soll Demenz einer breiten Öffentlichkeit näher gebracht werden. Aber kann man Personen, die die Krankheit in ihrem Umfeld bislang nicht erlebt haben, überhaupt für das Thema gewinnen?

Ich denke schon. Das Thema Demenz wird immer mehr in die Öffentlichkeit getragen und weckt deshalb vielleicht auch die Neugier, mehr darüber zu erfahren. Man kann nie ausschließen, jemals selbst an einer Form der Demenz zu erkranken. Es kann jeden von uns treffen.

Der Mensch ist ein Verdrängungswesen, sprich: Unschöne Themen, die einen im Moment nicht betreffen, werden lieber nicht beachtet...

Das Thema Demenz wird immer populärer, auch in TV und Kino. Fast jeder kennt jemanden, der daran erkrankt ist, oder man erinnert sich an die eigenen Großeltern, die im Alter „seltsam“ geworden sind. Bei der Erkrankung Demenz ist nicht nur der Patient von den Veränderungen betroffen, sondern auch das gesamte Umfeld.

Wie verhalten sich die Erkrankten selbst, aber auch deren Angehörige bei der Diagnose Demenz? Was sind die häufigsten Reaktionen?

Die Diagnose stellt erst einmal einen Schock dar. Gerne wird die Krankheit zu Beginn auch verleugnet oder verharmlost. Man sagt: Jeder vergisst mal etwas. Eventuell reagiert man traurig oder wütend oder fühlt sich hilflos und ohnmächtig. Es stellt sich die Frage, wem man überhaupt von der Erkrankung erzählen soll. Wichtig ist, dass die richtige Diagnose gestellt wird. Welche Form der Demenz liegt vor? Das kann zum Beispiel in sogenannten Gedächtnissprechstunden stattfinden. Erst dann kann mit einer gezielten Therapie – medikamentös und nicht-medikamentös – begonnen werden.

Was sind die nächsten Schritte?

Am wichtigsten sind die Aufklärung über die Erkrankung und Hilfsangebote für Patienten und Angehörige. Sie sollten sich mit der Erkrankung und deren Folgen auseinandersetzen und Vorsorge für das weitere Leben treffen. Ist eine häusliche Versorgung weiterhin möglich? Kommt eventuell eine Demenz-WG in Betracht? Was muss im häuslichen Umfeld getan werden, um Sicherheit zu garantieren? So lange wie möglich sollen die Alltagsfähigkeiten und die Selbstständigkeit erhalten bleiben. Das heißt, Angehörige sollen, wenn nötig, Hilfestellung leisten, aber nicht die komplette Arbeit übernehmen.

Der Patient soll also weiter gefordert werden.

Vertraute und angenehme Tätigkeiten, zum Beispiel Spaziergänge, Tanzen und Musizieren, sollen so lange wie möglich beibehalten werden. Es ist wichtig, geistig, körperlich und vor allem sozial aktiv zu bleiben. Hier kann vor allem durch nicht-medikamentöse Angebote wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Sprachtherapie unterstützt werden.

Was genau erhoffen Sie sich von der Ausstellung?

Einen Beitrag zu leisten, Menschen mit Demenz in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Ihnen soll mit Respekt und Achtung begegnet werden, sie sollen nicht wie ein unmündiges Kind behandelt werden. Das erfordert aber Wissen über die Erkrankung, und man muss lernen, die Verhaltensweisen der Patienten zu verstehen. Auch hoffen wir, durch die Ausstellung die Bekanntheit der Klinik zu erhöhen.

Ein Hauptaufgabenfeld der Klinik ist die Geriatrie, also die Alters- oder Altenmedizin. Wie viele ihrer Patienten sind an Demenz erkrankt, was sind weitere, häufig vorkommende Krankheiten?

Da wir eine geriatrische Rehaklinik sind, liegt meist eine Multimorbidität vor. Das heißt, unsere Patienten leiden an mehreren Erkrankungen gleichzeitig. Dazu zählen unter anderem Schlaganfälle, Frakturen der oberen und unteren Extremitäten, Parkinson, Rheuma, Erkrankungen der inneren Organe oder Stoffwechselerkrankungen. Die Demenz wird meist nur in den Nebendiagnosen erwähnt. Da über 40 Prozent unserer Patienten über 85 Jahre alt sind, steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer Demenzerkrankung.

Ist die Tendenz bei den Fallzahlen auch in Wartenberg steigend?

Immer häufiger werden bei uns Patienten mit der Nebendiagnose Demenz oder Delir (akute Verwirrtheit im Alter; Anm. d. Red.) aufgenommen. Oft tritt die Krankheit erst zum Vorschein, wenn Menschen zum Beispiel durch eine akute Erkrankung aus ihrem gewohnten und vertrauten Umfeld gerissen werden.

Sie sind eine von zwei Demenzbeauftragten der Klinik. Wie sehen Ihre Aufgaben aus? Für was sind Sie sonst noch zuständig?

Es geht um die Verbesserung der Versorgungssituation demenziell erkrankter Patienten in der Klinik Wartenberg. Das möchten wir durch die Sensibilisierung unserer Kollegen für die Krankheit und den Umgang mit an Demenz betroffenen Menschen durch zum Beispiel Vorträge oder Schulungen erreichen. Wir stehen als Ansprechpartner für Patienten und ihre Angehörigen zur Verfügung. Wir arbeiten daran, eine Umgebung zu schaffen, die die Orientierung für die Patienten verbessert, ihnen Sicherheit und Geborgenheit vermittelt und ihre Aktivität fördert. Ich bin Ergotherapeutin, Leiterin der Abteilung Ergotherapie und Betriebsratsvorsitzende.

Wie schwierig, auch für Sie persönlich, ist die Arbeit mit Demenzkranken?

Die Arbeit mit an Demenz erkrankten Menschen erfordert viel Geduld, Empathie und vor allem eine positive Einstellung zur Arbeit mit geriatrischen Patienten. Es ist sehr wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir es sind, die sich an die an Demenz erkrankten Patienten anpassen müssen – und nicht umgekehrt. Wir erfahren von unseren Patienten viel Dankbarkeit und können auch Erfolge in Bezug auf ihre Selbstständigkeit verbuchen. Das Wichtigste ist die Zeit, die wir unseren Patienten geben können.

Das Programm der Ausstellung

Die Wanderausstellung „Was geht. Was bleibt. Leben mit Demenz“ des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege macht ab Montag Halt in Wartenberg. Sie informiert über das Leben mit Demenz und soll so dazu beitragen, Menschen mit der Krankheit besser zu verstehen. Darüber hinaus klärt sie über Demenzerkrankungen auf, hilft, Ängste abzubauen und gibt auch Tipps zum Umgang mit Demenzkranken. Zu sehen ist sie im Eingangsbereich West (unter der großen goldenen Uhr) der Klinik Wartenberg. Die Ausstellung ist täglich von 8 bis 19 frei zugänglich. Initiatoren sind die Klinik, die Johanniter-Unfallhilfe und der Freundeskreis der Klinik. Die offizielle Eröffnung mit Grußworten von unter anderem Bürgermeister Manfred Ranft findet am Montag, 4. März, um 14.30 Uhr im großen Vortragssaal der Klinik statt. Danach informiert Maria Stritzelberger, Fachkraft für Basale Stimulation, unter dem Motto „Perspektivwechsel“ darüber, wie sich an Demenz Erkrankte fühlen. Im Anschluss findet eine Begehung der Ausstellung statt. Die Besucher können bei Fingerfood und Getränken ins Gespräch kommen.

Weitere Programmpunkte, jeweils im großen Vortragssaal: Montag, 11. März, 17 Uhr: „Medizinische Aspekte von Demenz-Erkrankungen: Welche Anforderungen stellen sie an die Betreuenden?“ – Vortrag von Dr. Ralf Marquard, Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen. Und: „Die Demenz-WG“, Erfahrungsbericht von Siglinde Lebich, Verein Älter Werden in Eching.

Dienstag, 12. März, 18 Uhr: „Brücken bauen zu Menschen mit Demenz“ – Vortrag von Rosmarie Maier, freiberufliche Referentin in der Erwachsenenbildung.

Mittwoch, 20. März, 18 Uhr: Filmvorführung „Vergiss mein nicht“ in Kooperation mit der AOK und der Alzheimer-Gesellschaft.