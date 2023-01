Der bunten Gesellschaft drückt sie ihren farbigen Stempel auf

Von: Klaus Kuhn

Ausdrucksstarke Porträts: Rosmarie Weigert (M.), flankiert von Büchereileiterin Ulla Zehntner (l.) Und KulturMarkt-Vorsitzender Jutta Paulini, freute sich sehr über den großen Besuch bei ihrer Vernissage. © Klaus Kuhn

Es war die möglicherweise größte Vernissage, die das Medienzentrum bisher erlebt hat: Rosmarie Weigert, die 1954 in Wartenberg geborene Malerin, konnte wirklich „hoam kemma“ – so lautet der Titel ihrer Ausstellung meist großformatiger Gemälde, organisiert vom KulturMarkt Wartenberg.

Wartenberg – Dessen Vorsitzende Jutta Paulini machte es bei der Begrüßung kurz und verlieh „nur“ ihrer Freude über den ausgezeichneten Besuch Ausdruck, wie übrigens auch die Leiterin des Medienzentrums, Ulla Zehtner. 38 Bilder stellt Weigert, eine pensionierte Bürokauffrau, bis 31. März aus.

Bevor Bürgermeister Christian Pröbst zur Begrüßung schritt, musste er eine traurige Pflicht erfüllen: Ganz kurz zuvor war Mitarbeiterin Evelyn Humbert verstorben. Sie war im Medienzentrum für Hörbücher, historische Romane und Krimis zuständig gewesen. Eine Gedenkminute schloss sich an.

Pröbst wünschte sich im Angesicht des großen Andrangs, dass Ausstellungen wie diese mehr Frequenz ins Medienzentrum bringen. Das war jüngst wie berichtet auch Thema im Marktrat.

Susanne (Harfe) und Bernd Scheumaier (Akkordeon) sorgten für die musikalische Umrahmung, Nichte und Schwager der Künstlerin, die erst vor 14 Jahren so richtig mit der Malerei begonnen hat. Ihre Bilder gestaltet sie nach Vorlagen, drückt diesen aber einen wuchtigen eigenen Stempel auf. „Einen intensiv farbigen“, wie Laudator Scheumaier meinte. Und noch etwas hatte er erkannt: Weigert stelle ihre Werke hinein in die „bunte Gesellschaft in allen Facetten“. Das wollte der dritte Bürgermeister durchaus auch politisch verstanden wissen.

Scheumaier zitierte den Dorfener Kulturreferenten Wolfgang Lanzinger mit den Worten: „Hier ist eine Perfektionistin am Werk.“ Von dem Moment an, in dem die Künstlerin die Malerei für sich entdeckte, hat sie immer wieder Kurse von echten Profis besucht, wie Scheumaier außerdem berichtete. Dabei habe sie ihren eigenen Stil entwickelt und gefestigt.

Vor allem beeindrucken Weigerts intensive Porträts, die sie vor allem in den vergangenen Jahren mit viel Energie geschaffen hat. Wie sie selbst erzählte im Wintergarten, der den unschätzbaren Vorteil hat, viel natürliches Licht zu bieten, aber eben witterungsunabhängig zu sein. „Mit der Staffelei im Gelände, das ist nicht mein Ding“, meinte sie augenzwinkernd zur Heimatzeitung.

In der dunklen Jahreszeit verwendet Weigert Tageslichtlampen, damit ja das richtige Licht herrscht. So kommt sie zu den Bildern, die jetzt eben noch bis Ende März im Medienzentrum am Marktplatz bewundert werden dürfen.