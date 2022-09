Der Maler und sein umstrittenes Aktbild

Von: Markus Schwarzkugler

Unsere Straßennamenserie widmet sich heute dem Schrader-Velgen-Ring in Wartenberg. Der Künstler liebte den Ort und erregte dort mit einem umstrittenen Gemälde lange nach seinem Tod Aufsehen.

Wartenberg – Kunsthistorisch hat Wartenberg einiges zu bieten. In unserer Serie haben wir uns bereits den Künstlern Hermann Groeber und Robert Weise gewidmet, nach denen Straßen im Ort benannt sind. Östlich der Moosburger Straße gibt es darüber hinaus noch den Schrader-Velgen-Ring, der sich wie ein etwas aus der Form geratenes U durch den Siedlungsbereich schlängelt. Seine beiden Enden münden in die Untere Bergstraße.

Benannt ist der Straßenschlauch nach dem impressionistischen Maler Carl Hans Schrader-Velgen, der 1876 in Hannover geboren wurde und dort 1945 auch starb. Zwischenzeitlich lebte und wirkte er in Wartenberg. Dort ist unter anderem einmal sein Werk „Heißer Tag“ ausgestellt worden. Und wie der Name schon etwas doppeldeutig verrät: So manchem Betrachter erschien das Bild etwas zu pikant, wie sich die Wartenberger Kunsthistorikerin Heike Kronseder schmunzelnd erinnert.

„Durch geschickte Verhandlungen hatte die Marktgemeinde lange Zeit eine Leihgabe aus öffentlichem Besitz in München“, blickt sie zurück. Ausgestellt wurde jenes großformatige, 137 auf 181 Zentimeter messende Gemälde lange Zeit im Foyer des Rathauses. Darauf zu sehen: unbekleidete Kinder, die ungeniert und locker am Ufer eines Sees spielen.

So mancher Betrachter störte sich daran: „Das gesamte Gemälde war lichtdurchflutet, und man spürte beim Betrachten das wohlige Gefühl der heißen Sommertage. Bei vielen Gästen wurden Erinnerungen an unbeschwerte Badetage in den Sommerferien, an eigene Ausflüge in Kindertagen zum Schwimmen wach“, erzählt Kronseder. Doch: „Einige Betrachter fühlten sich durch den Anblick der nackten Buben und Mädels auch sittlich gestört. Es gab einige Diskussionen um das Gemälde“, erinnert sich Kronseder noch gut.

Sie selbst war wenig pikiert, sondern froh, dass das Bild damals zu sehen war: „Zum Glück erkannten die Bürgermeister der Gemeinde den hohen künstlerischen Wert des Bildes, ist es doch ein Meilenstein in der Kunstgeschichte, ein hervorragendes und außerordentlich beachtenswertes Gemälde“, schwärmt Kronseder geradezu. Es stelle den Impressionismus, die vorherrschende Stimmung, das Spiel mit Licht und Schatten, wunderbar dar. Beim Impressionismus handelt es sich um eine Stilrichtung der Kunst des 19. Jahrhunderts, die sich durch stimmungsvolle Darstellung flüchtiger Momentaufnahmen auszeichnet.

Carl Hans Schrader-Velgen studierte ab 1897 an der Königlichen Akademie der Künste in München bei Paul Hoecker und Ludwig von Herterich. Danach befreite er sich vom Akademismus. So wurde der Maler von Aktbildern, Landschaften und Stillleben Mitglied der Münchener Secession. Dabei handelt es sich um eine Vereinigung bildender Künstler, die 1892 als Abspaltung von der Münchner Künstlergenossenschaft entstand, um sich gegen die Bevormundung durch den staatlichen Kunstbetrieb und dessen konservative Ausstellungspolitik zu wehren – und außerdem gegen die vom Münchner Malerfürsten Franz von Lenbach geprägte, traditionelle Gründerzeit.

Schrader-Velgen, der auf der Internationalen Kunstausstellung 1913 eine Goldmedaille erhielt, wurde neben besagtem pikanten Bild im November 1995 auch eine große Ausstellung in der Strogenhalle mit knapp 140 Leihgaben aus meist privaten Sammlungen gewidmet. Das kam nicht von ungefähr, denn der Künstler hatte Wartenberg um 1925 für sich als Mal- und dann auch als Lebensort auserkoren. 1919 hatte er die Künstlerin Hedwig Olbrich geheiratet, sie war eine seiner Schülerinnen. Mit ihr kam er nach Wartenberg. Das Paar lebte im Loibl-Haus.

„Schrader-Velgen organisierte jedes Jahr im Sommer in Haimhausen sogenannte Sommerakademien. Viele seiner Schüler brachte er mit nach Wartenberg – sie genossen die Sommerzeit mit Malen und auf Motivsuche im Ort“, erzählt Kronseder. Auch seine Aktmodelle habe er gerne aus München mitgebracht. „Er war ein begnadeter Porträtist, der es vermochte, auch den Charakter der dargestellten Person abzubilden“, sagt Kronseder. „Im Wartenberger Kunstbestand der Gemeinde gibt es einige Porträts, aber auch Landschaften von ihm. Er bediente sich häufig einer sehr bewegten Farbgebung“, sagt die Kunsthistorikerin.

Die Leihzeit für das pikante Werk „Heißer Tag“ ist übrigens mittlerweile abgelaufen, das Gemälde seit ein paar Jahren zurück in München. „Schade, wie ich finde“, sagt Kronseder. Das Gemälde erhielt 1913 bei einer Ausstellung im Glaspalast München übrigens die Goldmedaille. Es störte sich eben nicht jeder daran, erst recht nicht vor über einem Jahrhundert.