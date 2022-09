Der Wartenberger Gemeinschaftsgarten

Von: Klaus Kuhn

Voller Vorfreude aufs gemeinsame Garteln: Projektleiterin Silvana Stöckel und Vorsitzender August Groh. © Kuhn

Der Obst- und Gartenbauverein Wartenberg ist glücklich: Er hat jetzt einen eigenen Garten, nachdem er mit dem Markt Wartenberg einen entsprechenden Pachtvertrag über zwei Parzellen in der Kleingartenanlage am Ortseingang aus Richtung Pesenlern abgeschlossen hat. Dafür gibt‘s schon viele Ideen.

Wartenberg – Der Bereich befindet sich direkt an der Einmündung der Feldstraße, die die Anlage Richtung Pesenlern begrenzt. Dort soll nun ein sogenannter Gemeinschaftsgarten entstehen.

Vorsitzender August Groh sieht große Chancen für den Verein, auch was dessen langfristige Zukunft angeht. „Der Obst- und Gartenbauverein soll andere Leute ansprechen, über die klassischen Themen hinaus“, sagt er.

Um das Projekt kümmert sich Silvana Stöckel, die erst in der jüngsten Vorstandswahl als Beisitzerin in die Vereinsführung gewählt worden ist. Bei einem Vor-Ort-Termin mit der Heimatzeitung nannte sie erste Details. In Abstimmung mit Naturschützern soll ihr zufolge entlang der Straße eine Hecke gepflanzt werden, die die Anlage von der Straße abschirmt. Sodann muss nach ihren Vorstellungen erst noch eine Reihe von vorbereitenden Arbeiten sein, wie etwa die Entfernung alter Beeteinfassungen, damit etwas Neues entstehen kann.

Mitgarteln kann theoretisch jeder, der Lust und Laune hat und sich einbringen will. Noch im September – den genauen Termin will Stöckel noch abstimmen – hofft sie auf eine Zusammenkunft aller möglicher Interessenten, damit ein Plan gemacht werden kann, was auf der Fläche, die mit etwas unter 200 Quadratmetern nicht übermäßig groß sei, alles passieren kann. Stöckel denkt auch an das Kinderferienprogramm und entsprechende Aktionen, die der Verein bisher nicht hatte anbieten können.

Beerensträucher sind schon da. Die sollten vielleicht, so Stöckel, mindestens zum Teil erhalten werden. Sie müssten aber erst einmal freigeschnitten werden.

Das Gelände ist vor einiger Zeit von den Vorpächtern aufgegeben worden und verwildert. Stöckel und Groh zufolge muss erst mal wohl auch mittelschweres Gerät wie die Motorhacke eingesetzt werden, um die Fläche wieder auf Vordermann zu bringen.

„Das ist etwas, was sich entwickeln muss“, sagt Stöckel über das, was dann letztlich umgesetzt wird. Die genaue Entwicklung will sie mit den Interessenten besprechen. „Wir haben bereits erste positive Rückmeldungen“, berichtet sie. „Es geht darum, dass man mal anfängt.“ Stöckel hat für Aktionen auch Kontakt zu Kindergärten aufgenommen.

Dass dann auch gemeinsam geerntet wird, steht für die Organisatorin schon fest. Denn irgendwann wolle man ja auch im wahrsten Sinne des Wortes die Früchte der Arbeit genießen. Und Arbeit steht an, das ist auf dem Gelände nicht zu übersehen.

Stöckel spricht ausdrücklich von einer Daueraufgabe. Groh berichtet von den Verhandlungen mit Bürgermeister Christian Pröbst, dass auch dieser ein klares Ziel formuliert habe: Der Ortseingang soll eine Aufwertung erfahren. Dazu ist Stöckel entschlossen. Und so soll es bereits im Herbst konkrete erste Schritte geben.