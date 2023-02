Der Wartenberger Sportler-Marathon

Von: Markus Schwarzkugler, Klaus Kuhn

Teilen

Die größte Truppe, die ausgezeichnet wurde bei der Wartenberger Sportlerehrung: Die Zweite der Fußballer des TSV ist aufgestiegen in die A-Klasse. © Klaus Kuhn

Großer Bahnhof in Wartenberg. Unzählige Sportler wurden bei der Sportlerehrung der Gemeinde ausgezeichnet.

Wartenberg – Die Zahl der zu ehrenden Sportler in Wartenberg war am Sonntag so groß, dass Bürgermeister Christian Pröbst in den Reiter-Saal ausweichen musste. Gleich für zwei Jahre, 2020 und 2022, waren die erfolgreichen Sportler und Mannschaften auszuzeichnen, und natürlich wurde für beide Jahre auch eine Mannschaft des Jahres, ein Sportler, eine Sportlerin und das Nachwuchstalent des Jahres von einer Jury ausgewählt. 2021 ließ die Gemeinde aus, weil es laut Pröbst damals keine Meldungen der Vereine und auch keine Wettkämpfe gab.

Für 2020 wurde Skifahrerin Christiane Santen vom SC Auerbach zur Sportlerin des Jahres gekürt. Mannschaft des Jahres wurden die Kreisklasse-Meisterinnen der Tennisabteilung des TSV. Bei den Herren siegte Luftgewehrschütze Andreas Schwaiger von St. Ulrich Pesenlern. In selbiger Disziplin und beim gleichen Verein aktiv ist Verena Hintermaier, die bei den Nachwuchstalenten triumphierte.

2022 siegte sie dann als Sportlerin des Jahres. Triathlet und Mountainbiker Goran Galusic setzte sich bei den Herren durch, die „FunkYllusion“-Showtänzer von Dance United als Bayern-Vize bei den Mannschaften. Das Nachwuchstalent 2022 heißt Jannis Ilse vom SC Auerbach.

Die Stimmung war bestens. Die Stärke des Beifalls für die einzeln nach vorne gerufenen Athleten ließ auf die jeweilige Größe des Vereins schließen, und der Bürgermeister hatte sichtlich Spaß an der Sache. Altbürgermeister Manfred Ranft erhielt eine besondere Auszeichnung: Manfred Weber als Repräsentant des Bayerischen Landessportverbands verlieh ihm die bronzene Verdienstmedaille für sein Engagement für den Sport im Markt Wartenberg.

Der Ehrenpreis für besondere Leistungen ging an Manfred Pratz. Er ist bei St. Ulrich Pesenlern seit 1979 aktiver Luftpistolen-Schütze, wurde etwa Erdinger Gaukönig. Seit mehr als 30 Jahren ist Pratz auch bei den Böllerschütz fleißig im Einsatz. Auch mit 83 Jahren sei er immer noch begeistert dabei, hieß es in den Lobesworten auf ihn.

In seiner kurzen Rede dankte der Bürgermeister all denen, „die im Sport Verantwortung übernehmen“, seien das doch durchweg Ehrenamtliche: „Als Trainer muss man einfach vielseitig sein: Vorbild, Motivator, Teambuilder und manchmal auch Tröster, wenn mal was nicht hingehauen hat.“ Pröbst nannte die Funktionäre und Sponsoren, denn alles das koste schließlich auch Geld. Sein Appell, allen Geehrten die gebührende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, fand Gehör. Es gab reichlich Beifall für alle.

Der Dank an die Rathausmannschaft für die straffe Organisation war verdient. „Ich hoffe, dass ich es bis 19 Uhr durch habe, aber ich glaub’ selbst nicht dran“, unktePröbst kurz vor Beginn. Um 18.58 Uhr konnte er den offiziellen Teil aber beenden – sportliche Leistung.

Die Geehrten

Zur Info: Pro Sportler/in ist nur eines von teils mehreren für die Auszeichnung qualifizierenden Ergebnisse aufgeführt.

Einzelehrung Damen 2020

Valerie Schranner (Ski-Club Auerbach) 1. Platz - Kreiscup U10, Klara Masek (Ski-Club Auerbach) 1. Platz - Kreiscup U12, Kathleen Ilse (Ski-Club Auerbach) 1. Platz - Kreismeisterschaft U14, Jana Farska (Ski-Club Auerbach) 1. Platz - Kreismeisterschaft Damen 31, Christiane Santen (Ski-Club Auerbach) 3. Platz - Gesamtwertung Masters Weltcup, Verena Hintermaier (St. Ulrich Schützen Pesenlern) Luftgewehr 3-Stellun 3. Platz Gaumeisterschaft Schüler I/w (Gestartet für die SSG Sempt).

Einzelehrungen Damen 2022

Emilie Pawliska (Ski-Club Auerbach) 1. Platz Kreiscup U12, Kathleen Ilse (Ski-Club Auerbach) 1. Platz Kreiscup U 16, Christiane Santen (Ski-Club Auerbach) 1. Platz Deutsche Meisterschaft Masters Riesenslalom; Jil Lehnert (Ski-Club Auerbach) 9. Platz Freeride World Tour Qualifier 3* in Bruson/Schweiz, Verena Hintermaier (St. Ulrich Schützen Pesenlern) Luftgewehr 56. Platz Bayerische Meisterschaft Jugend w (Gestartet für die SSG Sempt), Alisha van Horten (FC Langengeisling) 1. Platz Frauen Bezirksmeisterschaftsliga 01. Obb / Aufstieg in die Bezirksoberliga, Michelle Refeld (FC Langengeisling) 2. Platz Frauen Bezirksmeisterschaftsliga 01. Obb / Aufstieg in die Bezirksoberliga.

Einzelehrungen Herren 2020

Andreas Schwaiger (St. Ulrich Schützen) Luftgewehr 3. Platz Gaumeisterschaft Jugend m, Peter Mayer (St. Ulrich Schützen) Luftgewehr 3. Platz Gaumeisterschaft (alle höheren Wettbewerbe wurden auf Grund Covid-19 abgesagt), Michael Pfanzelt (St. Ulrich Schützen) KK Liegendkampf 1. Platz Gaumeisterschaft, Andreas Graf (St. Ulrich Schützen) KK Liegendkampf 2. Platz Gaumeisterschaft, Matej Farsky (Ski-Club Auerbach) 1. Platz - Kreismeisterschaft U8, Jannis Ilse (Ski-Club Auerbach) 5. Platz - Gesamtwertung Mini Unterberger Cup U10, Ben-Luca Grund (Ski-Club Auerbach) 1. Platz - Kreismeisterschaft U12, Ralf Schmidmüller (Ski-Club Auerbach) 1. Platz - Kreismeisterschaft Herren 41, Nico Grund (Ski-Club Auerbach) 1. Platz - Kreiscup Herren 41.

Einzelehrungen Herren 2022

Goran Galusic (Hobby) 1. AK - überregional - Tegernsee Triathlon, Andreas Schwaiger (St. Ulrich Schützen) Luftgewehr 76. Platz Deutsche Meisterschaft Junioren II/m, Andreas Ulrich (St. Ulrich Schützen) Luftgewehr 29. Platz Oberbayerische Meisterschaft Herren II, Thomas Mayer (St. Ulrich Schützen) Luftpistole 80. Platz Oberbayerische Meisterschaft Herren I, Peter Mayer (St. Ulrich Schützen) KK 100m 32. Platz Oberbayerische Meisterschaft Herren III, Matej Farsky (Ski-Club Auerbach) 1. Platz - Kreismeisterschaft U10, Jannis Ilse (Ski-Club Auerbach) 4. Platz - Gesamtwertung Inngau U12 Bacher Cup, Lucas Riess (Ski-Club Auerbach) 3. Platz - Schüler 2 - ISV Rennen, Jakob Schmidmüller (Ski-Club Auerbach) 2. Platz - Schüler 2 - ISV Rennen, Johannes Denteler (Ski-Club Auerbach) 1. Platz - Herren - ISV Rennen, (Ski-Club Auerbach), Lukas Schmidmüller (Ski-Club Auerbach) 1. Platz - Kreiscup U 21.

Mannschaft 2020

TSV Wartenberg Handball (Meister D Jugend Beziksliga) Lucian Vogel, Daniel Detterböck, Simon Brandl, Julian Listl, Raphael Rademacher, Yannis Wather, Philipp Haindl, Pascual Grandinger, Jamie Hudler, Michael Listl, Alexandra Detterböck.

TSV Wartenberg Handball (Aufstieg in die Bezirksliga) Tatjana Prucha, Eike Schuhmacher, Patricia Koller, Regina Eberl, Nina Kriszio, Sophia Hellinger, Ana Rodrigues, Lena Haindl, Andrea Angermaier, Vreni Stürzl, Deborah Adelsberger, Stephanie Wölpl, Hannah Rott, Jana Walter, Tanja Krraki, Simone Eberl, Sandra Kellerer, Andreas Adelsberger, Stefan Michael, Alexandra Detterböck.

TSV Wartenberg Tischtennis (Die Spieler der 1. Mannschaft haben 2020 noch den Pokal Bezirksklasse Oberbayern Nord mit 92 teilnehmenden Mannschaften gewonnen. Aufstieg von Bezirksklasse in Bezirksliga) Knapic Zeljko.

TSV Wartenberg Tischtennis (Aufstieg von Bezirksklasse in Bezirksliga) Thomas Schwab, Claus Hieronymus, Josef Sedlmaier, Thomas Heiler, Istvan Kalmar, Jürgen Ferner.

TSV Tischtennis (Aufstieg in die Bezirksklasse B) Andre Stephan, Heinrich Furtner, Günther Lechner, Istvan Kalmar, Anton Csauscher.

TSV Wartenberg Tischtennis (Aufstieg in die Bezirksklasse C) Anton Csauscher, Klaus Staab, Gerhard Huber, Werner Kelnhofer, Gerhard Knote, Erwin Weber, Michael Babel, Gerrit Brünner.

TSV Wartenberg Tennis (Meister Kreisklasse 1) Amelie Reiter, Monika Blechinger-Zahnweh, Lydia Braun, Stefanie Auggenthaler, Regina Döllel, Linda Möbius, Miriam Baumeister.

St. Ulrich Schützen Pesenlern (1. Platz Mannschaft Jugend Nord, Aufstieg in die A-Klasse) Andreas Schwaiger, Franziska Hintermaier, Verena Hintermaier, Marie Hintermaier, Leonie Götz, Hannah Rott.

St. Ulrich Schützen Pesenlern (1. Platz A-Klasse Aufstieg in die Gauliga) Andreas Graf, Thomas Maier, Stefan Leitsch, Andreas Ulrich.

Mannschaft 2022

Dance United Showtanz (FunkYllusion, Bayerischer VizeMeister) Sarah Forster, Madeleine Schrödl, Angelina Kinnigkeit, Elisabeth Liebl, Stefanie Renner, Nina Klapfenberger, Julia Nikolaus, Lea Uellenberg, Lea Semmler, Sarah Hamberger, Jessica Wagner, Juliette Pfeiffer.

TSV Wartenberg Stockschützen (Stockschützen 1. Mannschaft, Aufstieg in die Kreis Oberliga) Christian Hamberger, Holger Götzinger, Markus Danner, Michael Schütte.

TSV Wartenberg Stockschützen (Stockschütze Duo, Aufstieg in die Kreisliga) Christian Hamberger, Thomas Daser.

TSV Wartenberg Stockschützen (Duo Mixed 2022 , 3 Platz in der Kreis Oberliga) Holger Götzinger, Andrea Götzinger.

Ski-Club Auerbach Ski alpin (Schüler, 2. Platz ISV Rennen) Lucas Riess, Klara Masek, Felix Pawliska, Emilie Pawliska.

SC Auerbach Ski alpin (Erwachsene, 1. Platz ISV Rennen) Johannes Denteler, Kathleen Ilse, Jakob Schmidmüller, Maria Denteler.

TSV Handball (weibl. B-Jugend, Bezirksliga-Meister) Antonia Götzinger, Laura Kammerer, Nicole Keresztes, Ronja Nievelstein, Princess Okonkwo, Mariana Rademacher-Rodrigues, Alina Schmidt, Mira Stulberger, Amalie von Fraunberg, Sophie Wiehr, Trainer Harald Feurer.

TSV Wartenberg Handball (männliche C-Jugend 2022, Meister C Jugend Beziksliga) Lucian Vogel, Tom Wetzel, Korbinian Berger, Simon Brandl, Julian Listl, Simon Köckeis, Raphael Rademacher, Yannis Wather, Philipp Haindl, Diego Neumann, Gergö Faluba, Pascual Grandinger, Jamie Hudler, Trainer Holger Franke, Trainer Michael Listl, Trainer Christoph Damke.

St. Ulrich Schützen Pesenlern (Luftpistole, 1. Platz Gauliga, dann Aufstiegskampf gewonnen, Aufstieg in die Bezirksliga) Andreas Graf, Thomas Maier, Stefan Leitsch, Andreas Ulrich.

TSV Tennis (Meister Südliga 5) Miriam Baumeister, Linda Möbius, Stefanie Auggenthaler, Anja Gläser, Sophia Hellinger, Kathrin Adelsberger.

TSV Wartenberg Fußball (2. Herrenmannschaft 2022, Aufstieg in die A-Klasse) Trainer Andreas Bitzer, Co-Trainer Sebastian Sellmaier und Andreas Graf, Michaela Tunk, Martin Maier, Pascal Baumbach, Felix Schönwälder, Yannick Schmidt, Christoph Hornauer, Dominik Ertl, Adnan Sarajlic, David Ertl, Samuel Gromes, Daniel Wasmeier, Dominik Wutke, Florian Winbürger, Felix Heidenreich, Christian Fellermeier, Michael Halbritter, Basti Tietz, Mathias Wunderer, Maximilian Celis, Philipp Brandl, Roland Warga, Daniel Gerstner, Kevin Ehmke, Luis Graf, Christoph Lehmann, Christian Furtner, Markus Pöppel, Michael Maier, Benedikt Höflein, Lukas Schmidmüller, Johann Eschbaumer, Niklas Unterreitmeier, Christian Huber, Jens Baumbach, Hannes Schmidt, Maximilian Bauer, Michael Weis, Thomas Hamberger, Maxmilian Hausser, Felix Scheuchpflug, Stefan Vogt.

Nachwuchstalent 2020

Andreas Schwaiger (St. Ulrich Schützen Pesenlern) Luftgewehr 2. Platz Gaumeisterschaft Jugend m (Gestartet für die SSG Sempt), Verena Hintermaier (St. Ulrich Pesenlern) Luftgewehr 3-Stellung 3. Platz Gaumeisterschaft Schüler l/w (Gestartet für die SSG Sempt).

Nachwuchstalent 2022

Verena Hintermaier (St. Ulrich Pesenlern) Luftgewehr 3-Stellung 25. Platz Bayerische Meisterschaft Jugend w (Gestartet für die SSG Sempt), (Gestartet für SSG Sempt); Jannis Ilse (Ski-Club Auerbach) 22. Platz Deutscher Schülercup U12.